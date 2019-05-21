常委嗆撤銷支持同婚立委提名 江啟臣：第一先撤我

上週五立法院三讀通過同婚專法，部分國民黨立委投下贊成票，傳出有國民黨中常委揚言撤銷立委提名。對此，國民黨立法院團總召江啟臣21日受訪表示，同婚議題最該負責任是執政的民進黨。中央社記者范正祥攝 108年5月21日

（中央社記者范正祥台北21日電）上週五立法院三讀通過同婚專法，部分國民黨立委投下贊成票，傳出有國民黨中常委揚言撤銷立委提名。國民黨立法院團總召江啟臣今天表示，立法院黨團不能夠接受這樣的羞辱，真的要撤銷提名，「我是黨團總召，第一個先撤銷我的提名好了」。

對於傳出有國民黨中常委揚言撤銷支持同婚立委提名一事，江啟臣表示「沒道理」。他認為，最該負責任的是民進黨。

此外，傳出已有中常委向黨中央表達強烈不滿，要求立法院黨團及政策會應於22日赴中常會進行專案報告，說明投票過程的決策始末，江啟臣今天回應中央社記者詢問時表示，沒有接獲黨中央任何通知，也沒有任何黨中央人士與他聯繫。

江啟臣說，有沒有中常委提案不知道，如果純粹只是要黨團說明法案通過的狀況及後續的可能影響，這沒什麼問題。但如果是想藉此事作黨紀審查，他無法接受。

他指出，同婚專法處理過程，國民黨副主席曾永權都來了兩次黨團大會，如果黨中央真認為要用黨紀處理，就早一點下達指令，雖然黨團自主，但起碼知道最後的責任是什麼，而不是事後才要來訂下標準，那怎麼對？這是一個原則性的問題。

江啟臣說，同婚專法議題，黨團內部都有討論過，對於祭黨紀本來就沒有共識，黨中央有說明立場，但也沒有下達要求要祭黨紀，黨中央的立場也是黨團的立場。同婚議題涉及的層面，包括他和多數黨籍立委都認為不應拿來政黨對決。

他指出，每位立委有選區考量、價值考量或壓力，投贊成或反對都有各自的原因，「我們不清楚」。民進黨立委也有未跟隨民進黨團立場投票的，為什麼他們不去檢討？同婚議題最該負責任是執政的民進黨，國民黨在這議題上可以要求執政的民進黨負責任，但沒道理自己人在事後檢討黨籍立委個別投票行為。

江啟臣表示，同婚專法在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，黨團自主運作、尊重立委價值判斷，大家對於前線作戰的將士需要多點體諒，這些戰將在「一例一休」、「反年改」、「前瞻計畫」立場堅定，主張同婚與反對同婚不是政黨象限。

他說，所謂「撤銷提名」的賭氣話更不需要再講。別讓人感覺將士在前線作戰受了傷，不幫忙療傷就算，反而在後面拿槍審判，誰還會替國民黨打仗？在此時此刻，如果讓國民黨戰將分裂，而輸掉明年大選，中常會承擔得起嗎？

江啟臣說，因為本案在黨中央始終未要求祭黨紀的情況下，立法院黨團自主的決策，「我們自己會負責」，立法院黨團不能夠去接受這樣的羞辱！真的要撤銷他們的提名，「我是黨團總召，第一個先撤銷我的提名好了」。

江啟臣表示，大家現在要一致對外，「結束民進黨荒腔走板的統治和多數暴力才是重點」。身為中常委，他認為中常會如果出現這樣的提案，是對前線作戰35名國民黨立院黨團成員的羞辱，若此提案真的出現，為了捍衛黨團每一位同僚的尊嚴，他只能辭去政策會執行長與中常委的位子，拒絕到中常會報告。

江啟臣呼籲，中常委同僚們雖有一顆忠黨愛國之心，但要下來第一線與選民接觸，明白民意代表為黨平衡支持者彼此不同意見的苦心，若能到艱困選區參選，了解實際壓力與狀況，更可一舉刷新社會對國民黨觀感和信心，不然國民黨即便經過九合一大選，還是一樣不知道自己的問題在哪裡，危機四伏，親痛仇快，不可不團結警醒。（編輯：張均懋）1080521