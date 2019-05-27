立委不滿駕訓班將漲價 交通部：會再檢討

（中央社記者劉冠廷台北27日電）現行汽車駕訓班費用將調漲，引發立委不滿，民進黨立委陳明文今天表示，非要這時候上漲嗎，可否再檢討。交通部公路總局長陳彥伯回應，現行只是回歸市場機制，會再檢討。

現行駕訓班的費用為新台幣8000元到1萬3000元，北市為9000元到1萬3500元。但由於近年來物價不斷調漲，公路總局25日證實，6月開放報名的駕訓班費用將統一調為1萬元到1萬3500元。

立法院交通委員會今天審查公路法部分條文修正草案，陳明文質詢駕訓班費用調漲一事，為何要這麼做，這政策改變會影響多少人；一年大概會有25萬到28萬人會到駕訓班，為什麼現在這個時間處理這件事。

交通部次長黃玉霖說，上限沒有要調整，下限則從8000元調整到到1萬元；但陳明文說，這漲幅達到25%，今年的經濟成長率是多了多少，有沒有到5%，現在卻要漲到25%，是把民進黨政府當作什麼，票太多嗎。

陳明文表示，調整汽車駕訓班費用，以及要考機車駕照的民眾先繳3000元上駕訓班，這種措施是對的嗎，反應好嗎。黃玉霖回應，機車考照的課程目前就是3天3000元，這案子主要是要加強訓練的意願，沒有強制，這是錯誤訊息。

陳明文強調，汽車駕訓班的收費非要這時候上漲嗎，可否再檢討。列席備詢的陳彥伯指出，現行只是回歸市場機制，會再檢討。（編輯：郭萍英）1080527