台美關係推手 陳副總統感謝旅美僑胞草根外交

（中央社記者葉素萍台北28日電）副總統陳建仁今天說，感謝旅美僑胞「草根外交」對台美關係良好穩固的貢獻，期盼僑領們在海外持續作為政府最有力的後盾，繼續為國家未來的前景貢獻心力。

陳副總統今天在總統府接見「美洲秉公總堂暨各支堂回國訪問團」，他致詞提到，秉公堂創立146年來，在總堂及各支堂歷代先賢努力下，照顧新移民、服務僑胞、爭取華人權益，提升華人地位，謀求僑民的福祉，貢獻卓著。

副總統指出，近年來中華民國台灣不僅在經濟發展方面有亮眼的成就，在自由、民主、法治、人權上的成就，也受到舉世矚目。

陳副總統進一步說明，今年是「台灣關係法」立法40週年，「台灣關係法」是台美關係重要基礎，對穩定台海局勢、促進國家安全、經濟及社會發展等，都具有重要意涵。感謝美國政府過去40年對台灣的支持，這不僅因為台灣是美國可信賴的夥伴，更重要的是，因為台灣是世界良善的力量。

副總統提及，目前台美關係是近年來最好的狀態，除了是政府在外交上的努力外，另一方面也感謝旅美僑胞草根外交的重要貢獻。未來政府將在台美關係良好基礎上，持續深化雙方政治、安全、經濟及社會等各面向的緊密交流與友好情誼，也請僑領繼續給予政府最大的支持與協助。

陳副總統也提到，面對中國不斷的文攻武嚇，中華民國台灣3年來在總統蔡英文領導的執政團隊及全體國人共同努力下，積極落實社會改革，擘劃經濟發展藍圖，穩健推動國政，並堅持國家主權尊嚴，推動和平、穩定的兩岸政策。

他細數，不僅司法改革、社會住宅、長照2.0、年金改革等已經陸續到位，政府努力推動的「5加2產業創新計畫」、「前瞻基礎建設」及「歡迎台商回台投資行動方案」等，都已經逐步落實、產生效果。

陳副總統舉例說明，包括台商回台投資總金額正式突破新台幣3000億元，預計將創造超過3萬個就業機會。此外，許多國際大廠，包括Microsoft、Google、IBM、Cisco等，也都宣布來台投資計畫或設立創新研發中心。顯示大家不僅看好台灣未來，也對台灣民主法治與資安環境深具信心。

他說，政府會繼續努力使台灣成為更自由、更民主、更法治、更尊重人權的國家，當然，也需要僑領們繼續支持政府，共同努力，使台灣成為東亞良善力量的燈塔。（編輯：楊凱翔）1080528