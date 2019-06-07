更多編輯台推薦新聞：
端午節立蛋不失手 成功撇步跟著做
地方

端午節立蛋不失手 成功撇步跟著做

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問
運動

王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問

早安世界》林志玲閃嫁放浪兄弟AKIRA 震驚台日影藝圈
早報

早安世界》林志玲閃嫁放浪兄弟AKIRA 震驚台日影藝圈

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐
生活

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨10日公布參選者名單 總統初選將正式開跑

最新更新：2019/06/07 15:57

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨中央提名協調小組已完成徵詢作業，將在10日上午對外正式公布參加初選者名單，11日召開參選人座談會，確定民調方式、國政願景電視發表會形式等，初選將正式開跑。

國民黨中央提名協調小組近日已完成與鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人的會面，其中王金平已宣布不參加黨內初選。

其餘5人須在10日前繳交500萬元選務費用，即代表同意參加初選，目前周錫瑋和張亞中兩人已完成繳費。

國民黨將在10日上午10時對外宣布參加初選者名單，並在11日舉辦參加初選同志座談會，討論國政願景電視發表會的形式、民調執行方式等，當天國民黨主席吳敦義也將出席座談會，與所有參選人會面。

國政願景電視發表會則定在25日、29日、7月3日分別在南、中、北舉行，進行方式為參選人針對選定的議題論述15分鐘，再由提問人發問，參選人針對同一問題回答，並沒有交叉詰問的部分。

全民調則將在7月5日至15日進行，由5家民調公司抽樣3000份以上的室內電話樣本，初選出線者將在7月28日全代會上正式提名；至於副總統人選可以在全代會後一至兩週選定人選，再送交中常會通過即可。（編輯：鄭雪文）1080607

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報