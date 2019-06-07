國民黨10日公布參選者名單 總統初選將正式開跑

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨中央提名協調小組已完成徵詢作業，將在10日上午對外正式公布參加初選者名單，11日召開參選人座談會，確定民調方式、國政願景電視發表會形式等，初選將正式開跑。

國民黨中央提名協調小組近日已完成與鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等6人的會面，其中王金平已宣布不參加黨內初選。

其餘5人須在10日前繳交500萬元選務費用，即代表同意參加初選，目前周錫瑋和張亞中兩人已完成繳費。

國民黨將在10日上午10時對外宣布參加初選者名單，並在11日舉辦參加初選同志座談會，討論國政願景電視發表會的形式、民調執行方式等，當天國民黨主席吳敦義也將出席座談會，與所有參選人會面。

國政願景電視發表會則定在25日、29日、7月3日分別在南、中、北舉行，進行方式為參選人針對選定的議題論述15分鐘，再由提問人發問，參選人針對同一問題回答，並沒有交叉詰問的部分。

全民調則將在7月5日至15日進行，由5家民調公司抽樣3000份以上的室內電話樣本，初選出線者將在7月28日全代會上正式提名；至於副總統人選可以在全代會後一至兩週選定人選，再送交中常會通過即可。（編輯：鄭雪文）1080607