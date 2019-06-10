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各界關注香港反送中
香港民間人權陣線6月9日舉辦「反送中」遊行，要求港府撤回修訂逃犯條例草案，遊行結束後部分抗議者與警方爆發流血衝突、約百人被捕。不僅引起全球關注及外媒報導，各界也紛紛回應「反送中」遊行。
各界關注香港反送中
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各界關注香港反送中3/18

聲援反送中 時代力量：譴責港府蠻橫惡行

最新更新：2019/06/10 14:08

（中央社記者陳俊華台北10日電）香港人上街參加反對修訂逃犯條例的遊行，時代力量今天重申向來反對「送中條例」的立場，同時針對港府對手無寸鐵民眾施暴的蠻橫惡行，予以嚴正譴責，並表示台灣還有政黨與中國唱和，令人憤怒與不齒。

時代力量今天在臉書發文表示，昨天香港有百萬人上街反「送中條例」，創下西元1997年以來，抗議人數最多的一次；「送中條例」又稱「逃犯條例」，一旦通過，香港原本逐漸喪失的司法獨立，就形同立刻「送終」。

時代力量表示，未來包括香港人、圖博人、台灣人等世界各國人，只要被認定違反中國法律，香港就有權逮捕，並送交中國審判；若留言聲援、轉貼任何相關訊息的民眾，未來都可能因涉及觸犯中國「反分裂法」，無論到香港旅遊或轉機，都可能被逮捕，送往中國接受審判。

時代力量指出，在台灣不僅有政黨、媒體及政治人物對中共如此惡行噤聲，並批評抗中言論是挑釁，甚至繼續用和平協議和兩岸一家親與中國唱和，「實在令人憤怒與不齒」。

時代力量呼籲，所有關心民主、人權的朋友，應全力聲援香港，與國際一同對港府施壓，籲請懸崖勒馬，別再當剝奪港人的自主和基本權利的幫兇；香港已經給台灣借鏡，「中國就是毫無信用，對它的任何承諾都不該再有絲毫期待」。（編輯：楊玫寧）1080610

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