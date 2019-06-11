感謝中美洲議會挺台 副總統：做彼此堅實後盾

副總統陳建仁（右）11日下午在總統府，接見中美洲議會議長艾瑪雅（Irma Segunda Amaya Echeverria）（左）等人，歡迎他們訪問台灣。中央社記者鄭傑文攝 108年6月11日

（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統陳建仁今天表示，台灣作為地球村的一員，有能力、也有意願為國際社會做出更多貢獻。感謝中美洲議會多年來在各種國際場合上對台灣的支持，希望未來持續在國際間相互扶持及合作，做彼此堅實的後盾。

副總統陳建仁下午接見「中美洲議會議長艾瑪雅(Irma Segunda Amaya Echeverria）訪問團」致詞表示，這一次艾瑪雅議長和5位副議長訪問台灣，要加強與台灣立法院的交流，促進國會外交，他要代表總統及台灣人民向訪團表達最誠摯的歡迎。

副總統說，台灣和中美洲共享自由、民主和人權的普世價值，過去20多年來，台灣透過中美洲統合體的多邊機制，已經參與超過120項的區域合作計畫。

副總統表示，台灣與中美洲的夥伴們，在基礎建設、醫療衛生、教育、以及農業等各領域，一起努力深化合作，促進雙方的發展。除此之外，中美洲是台灣產業全球布局的重要區域之一，這3年來政府持續籌組投資考察團到中美洲，鼓勵台商在地投資，提升經貿關係。展望未來，期待與中美洲在各領域上繼續擴大合作。

副總統提到，艾瑪雅議長去年上任以來，和與會的各國副議長積極推動中美洲區域整合及發展，其中包括提倡性別平權、以及保障婦女參政權利、移民和人權等重要議題，都有很豐碩的成果。這次來訪，非常希望議長及訪團貴賓能夠和台灣分享寶貴的經驗。

副總統說，台灣有相當優秀的技術和人才，也有很豐富的創新及研發能力，很樂意為中美洲統合貢獻所能，促進更多的交流，讓雙方人民都能互蒙其利。

副總統表示，台灣作為地球村的一員，有能力、也有意願為國際社會做出更多貢獻。他也藉此機會感謝中美洲議會多年來在各種國際場合上對台灣的支持，希望未來持續在國際間相互扶持及合作，做彼此堅實的後盾。

訪問團一行人包括中美洲議會副議長賈希雅(Silvia Garci a Polanco)、拉莫斯(Jose Narciso Ramos Reyes)、法蘭西斯(Sidney Orlington Francis Martin)、蓋娃菈(Kimberly Sarai Guevara Miralda)及那瓦羅(Anselmo Otoniel Navarro Gonzalez)，由外交部次長曹立傑、尼加拉瓜大使達比亞（William Manuel Tapia Aleman）陪同，前來總統府拜會副總統。（編輯：趙蔚蘭）1080611