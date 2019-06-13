國民黨代表擬提案 刪除黨章總統兼黨主席規定

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨7月28日將召開全代會，知情人士透露，目前已經有黨代表提案連署，建議刪除黨章總統兼任黨主席的條文，落實黨歸黨、政歸政原則。

知情人士表示，目前黨章研修小組已在各地舉辦黨代表座談會，凝聚黨內共識，有多個黨代表提議，刪除黨章第17條第6項，即總統兼任黨主席的條文規定。

國民黨黨章第17條第6項規定，「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席，卸任總統時亦同免兼任之，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿」。

知情人士表示，提此案主要是認為，黨歸黨、政歸政，有時候總統不能講的話，黨可以講，且總統不見得了解黨務，應各司其職，扮演不同的角色。

知情人士說，目前在提案階段，接下來還要進行連署，並送到全代會討論，此案具有高度共識，成案且通過的可能性很高。

至於是否擔心外界認為提案是針對未來國民黨提名的總統候選人，這名人士說「不會啦」，總統就好好當總統就好，以前國民黨也沒有總統兼任黨主席的規定，是民國102年才改的，刪除後也只是恢復原狀。（編輯：林淑媛）1080613