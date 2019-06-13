被問是否帶職選總統 韓國瑜：高雄市政絕不鬆手

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜今天表示，如果被國民黨提名參選總統，競選總部會設在高雄，代表他心在高雄，絕不可能放下市政。

韓國瑜晚上接受台視專訪，被問到如果被國民黨提名參選，是會帶職參選或是辭職、放下市政工作。

他說，「不可能，絕不可能放下市政，這樣無法對高雄市民交代」。韓指出，如果被提名競選總部會放在高雄，會以南台灣為出發點，這是他和大家不一樣之處，競選分部再放於台中或台北。

他表示：「我是市長、市政絕不荒廢，該到議會備詢就備詢，市政絕不鬆手。用假日參加競選活動。」

韓國瑜表示，總部放高雄可能會有人說他是「怪咖」，不過那代表「我的心在高雄」。

主持人問他，如果獲得國民黨提名，對副手等有何想法。他說，用人很重要，他舉前行政院長張善政為例，過去沒有人知道張善政有好的行政能力；他認為選對人才、放對位置很重要，他還說國民黨智庫有很多優秀人才，還有無黨籍也有很多優秀人才。

他說，人才很多，也有很多專家學者願幫忙，重點是領導者會不會去發掘、去用他們，以及敢不敢用。

被問到對副手的條件，韓國瑜指出，「說什麼保衛中華民國、愛台灣都是廢話」，誰不愛中華民國，誰不顧主權呢。他說，副手不分男女，要精力旺盛、同理心，還要有抱持幫下一代打造好的環境的決心。

談到對手鴻海集團董事長郭台銘，韓國瑜說，「他是可敬的對手」，他與郭最大的不同在於「我比較重視庶民、基層，郭重視產業發展，但兩人的主目標沒太大差別」。

他表示，初選公布結果的那一天後，大家仍是好朋友、好同事，選前就是兄弟各自爬山、各自努力，初選結束後就要「攜手團結」。

被問到這場初選有幾成把握、有無5成把握代表國民黨參選？韓國瑜說「不敢這樣估計」，一切交給民調決定。主持人還問，如果初選結果不是他（韓國瑜），他表示，「我完全接受」，並全力支持國民黨提名人。（編輯：吳佳穎）1080613