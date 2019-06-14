姚嘉文追夢記新書發表 蔡總統捧場一次買200本

（中央社記者游凱翔台北14日電）總統府資政姚嘉文今天舉辦「姚嘉文追夢記」新書發表會，總統府秘書長陳菊與會，並代表總統蔡英文購買200本、陳菊也以個人名義買100本。她說，將轉贈給應該要看這本書的人。

總統府資政姚嘉文今天舉辦「姚嘉文追夢記」新書發表會，總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃、日本駐台代表沼田幹夫等人共襄盛舉。這本書主要在描繪姚嘉文從早年讀書、擔任律師、接觸政治、坐牢、擔任公職的過程。

姚嘉文表示，這幾年有人建議他寫回憶錄，但也有人認為不要，原因在於台灣社會不太能接受真實故事的回憶錄，也不太接受有人意圖利用回憶錄宣揚自己成就、或當成宣傳品，這就是在台灣不好寫回憶錄的原因。

姚嘉文說，他從青壯時代就開始參與政治活動，迄今已40年，這些經歷他一直想訴諸文字，而這本回憶錄，僅記錄他的經驗，並以他的觀點看待世態的變化，不誇耀自己、不貶損他人，是歷史資料，也是自我傳記。

陳菊表示，在追求台灣夢的路上，許多人與他們一起辛苦往前走，這條路一走就超過40年，她與姚嘉文一家人認識很久，受到很多薰陶及影響。她要代替蔡總統購買200本，自己也購買100本，將轉贈給應該要看這本書的人。

蘇嘉全致詞表示，追夢是每一個人一出生就想做的事情，而這本書也收錄姚嘉文從年輕到擔任律師，甚至是替台灣民主奮鬥的過程。今天也是姚嘉文81歲的生日，他特別準備了一束花，祝姚嘉文生日快樂。

蘇嘉全也提到，針對香港近日來的反送中抗議，台灣應該要有危機感，難道台灣真的願意霸道的中國來統戰台灣嗎，這值得所有人民深思。（編輯：鄭雪文）1080614