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促轉會要求 台東航空站拆除蔣介石銅像

最新更新：2019/06/15 15:26
交通部民用航空局台東航空站（豐年機場）公園內的蔣介石銅像，15日中午進行拆除工作。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年6月15日
交通部民用航空局台東航空站（豐年機場）公園內的蔣介石銅像，15日中午進行拆除工作。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年6月15日

（中央社記者盧太城台東縣15日電）交通部民用航空局台東航空站（豐年機場）公園內蔣介石銅像今天中午拆除，台東航空站指出，是依據促進轉型正義委員會要求，執行拆除。

今天中午11時許，大型吊車進入豐年機場停車場，隨即拆除矗立於公園內的蔣介石銅像。

台東航空站表示，促轉會曾來函要求清查機場內外有無威權時期象徵的蔣介石銅像，經查發現航空站前公園裡有1座，並據實回報。今年5月23日接獲交通部觀光局函轉公文，指「依促轉會指示，儘速拆除威權象徵的蔣介石銅像」。

航空站指出，豐年機場原屬空軍第七飛行訓練聯隊（台東志航基地）的備用機場，民國64年已故總統蔣中正（蔣介石）逝世後不久，軍方就在機場辦公室對面的公園豎立銅像。後來軍方將備用機場撥交民航局，改為民用機場。（編輯：戴光育）1080615

交通部民用航空局台東航空站（豐年機場）公園內的蔣介石銅像，15日由大型吊車執行拆除作業。中央社記者盧太城台東攝　108年6月15日
交通部民用航空局台東航空站（豐年機場）公園內的蔣介石銅像，15日由大型吊車執行拆除作業。中央社記者盧太城台東攝　108年6月15日
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