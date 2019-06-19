翻譯家李英茂以文學促台日交流 獲頒旭日雙光章

翻譯家李英茂因曾翻譯日本統治時代史料，對台日交流有貢獻，19日獲頒「旭日雙光章」，他致詞表示，能夠從領取日本天皇所給予的勳章，是他無上的榮譽。中央社記者游凱翔攝 108年6月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）日本台灣交流協會今天舉辦2019春季外國人敘勳儀式，翻譯家李英茂因曾翻譯日本統治時代的史料，也促進鹿兒島與宜蘭交流的契機，對台日交流有所貢獻，因此獲頒「旭日雙光章」。

日本台灣交流協會表示，日本政府5月21日公布令和元年（西元2019年）春季外國人敘勳受章者名單，李英茂於1993年（平成5年）擔任「日文宜蘭文獻翻譯計畫」負責人，透過翻譯日本統治時代的日文史料，促進宜蘭地方史對日本的理解。

此外，日本台灣交流協會指出，李英茂也協助解讀日治時期宜蘭首任廳長西鄉菊次郎的功績碑文，成為鹿兒島縣與宜蘭縣友好交流的契機，在促進日台間的相互理解、友好關係上具有貢獻，因此獲頒「旭日雙光章」，上午由日本台灣交流協會代表沼田幹夫頒贈。

沼田幹夫致詞時表示，李英茂在宜蘭縣擔任小學老師40多年，一直希望學生可以有閱讀優良文學作品的機會；因此他將日本兒童文學作品翻譯成中文出版，並將稿費回饋給學生，這段佳話在宜蘭地方廣為人知。

沼田幹夫說，李英茂也將宜蘭縣史館內日治時期的史料翻譯成中文，對於了解日本統治時期的文獻有極大貢獻，李英茂的翻譯也促成鹿兒島縣與宜蘭縣友好交流的契機，對於日台間的友好、相互理解的關係上貢獻良多，也期待日本及台灣間的友好關係能夠日益發展。

李英茂致詞時表示，能夠從日本台灣交流協會代表沼田幹夫的手裡領取日本天皇所給予的勳章，是他無上的榮譽。而他的青春處在戰爭與動亂，經過了41年教學、25年志工服務生涯，90歲回首看待年輕的往事，真是讓他感慨萬千，也感謝昔日人格養成，有父母的慈愛以及恩師的指導。（編輯：蘇志宗）1080619