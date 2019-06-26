沈發惠不選立委 黃國昌辦公室：不要再用禮讓吃豆腐

（中央社記者葉素萍、陳俊華台北26日電）前民進黨新北市議員沈發惠今天說，不參選新北市汐止立委，「不是禮讓的問題」，是為了年底整體戰略布局；黃國昌辦公室表示，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

沈發惠昨天宣布不參選新北市汐止立委，外界解讀，民進黨在這區禮讓時代力量現任立委黃國昌的機會大增。

對於民進黨「禮讓」的說法，黃國昌今天不受訪。黃國昌辦公室表示，從去年沈發惠說要選立委不選議員，到今年民進黨說要徵召沈發惠，一直到今天的問題，黃國昌的答案都沒改變，還是尊重。

黃國昌辦公室指出，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，3年多了，應該夠了。

沈發惠今天出席民進黨中常會，會前受訪被問到是否要禮讓時代力量？他說，「這個不是禮讓的問題」，關於整個立委選舉布局，黨中央會做整體考量，因為黨中央有徵詢他的意見，他必須對選區、對黨清楚說明交代。

沈發惠說，總統大選目前遇到艱困狀況，對他而言，投入大選助選工作，比他個人選立委更有意義；此外，他的退出，也會讓黨中央有更大空間進行布局。

沈發惠指出，他有跟黨中央討論過此事，黨中央完全尊重他個人的決定；「不是說我做了什麼決定是為了禮讓，都不是，是為了整體的、最後總統大選的整體戰略布局」。

他認為，目前台灣面臨來自境外對民主制度的挑戰，台灣主權受到很大的威脅，年底總統選戰意義絕對大於任何一區立委意義。

至於黃國昌在這區連任的機會大嗎？沈發惠只說，年底選戰不只這區，全國立委選戰跟總統選舉息息相關。

另外，民進黨主席卓榮泰也被問到沈發惠退選問題，他說，對於艱困選區或者非現有席次立委選區，首先要尊重黨內有參選意願的同志，再來衡量，如果有很好的合作對象，都願意與他們詳細談。

卓榮泰說，但這是黨對黨的、要正式規格來談，至於與時代力量的互動，先前只是兩位秘書長禮貌性接觸，沒有談到實質問題，沈發惠過去在地方經營有目共睹，沈發惠的意願以及整個布局，還要經過提名策略小組商討之後，再來決定。

媒體追問，這是否意指，跟時代力量合作「還沒譜」？卓榮泰說，「目前沒有這樣的進行，但我對未來的合作，持高度的期望」。

媒體詢問，兩黨合作沒進度，是否因為時代力量不願意承諾支持總統蔡英文？卓榮泰說，「倒不是」，而是因為大家都還有內部事情要先處理好，自己內部參選意願要完全掌握了解，再商談與其他人合作。

卓榮泰說，「共同理念、共同合作」是黨基本態度，在台灣任何政黨都該集合力量，因為外在敵人很強大，如果內部再分為1/2，等於是敵人就強大一倍，所以，對於任何內部力量，站在國家高度與執政黨立場，他都願意採取更好的合作。

媒體詢問，若撇開黃國昌狀況不講，時代力量立委林昶佐、洪慈庸這部分合作是否已定調？卓榮泰說，時代力量是一個團體，「我們不要把任何人撇開」，團體對團體之間比較好合作。（編輯：張均懋）1080626