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首頁 / 政治

無法連任不分區 高潞‧以用成立新北服務處

最新更新：2019/06/26 16:01
時代力量立委高潞‧以用（右3）26日在汐止區成立新北服務處，她強調不管未來頭銜為何，服務不會中斷。中央社記者葉臻攝　108年6月26日
時代力量立委高潞‧以用（右3）26日在汐止區成立新北服務處，她強調不管未來頭銜為何，服務不會中斷。中央社記者葉臻攝　108年6月26日

（中央社記者葉臻新北26日電）時代力量立委高潞‧以用今天成立新北服務處，針對時代力量19日公布不分區立委提名辦法，曾擔任不分區立委者下屆不得再擔任，高潞‧以用強調不管未來頭銜為何，服務不會中斷。

時代力量19日公布不分區立委提名辦法，由於條文明訂「曾擔任本黨政黨比例代表者」，不得擔任不分區立委，因此現任時力不分區立委徐永明、高潞‧以用，都確定無法列名不分區。

高潞‧以用今天在汐止區成立新北服務處，她表示，按原住民族委員會最新統計，目前新北市共計有全台19.75%的原住民族人口居住，新北市的都會原住民比較多，很久以前就決定要在新北成立服務處，為住居於新北市的族人提供服務。

針對時代力量19日公布不分區立委提名辦法，高潞‧以用表示，自己未來無論如何還是會持續服務，不管頭銜是什麼，服務都不會中斷。（編輯：李錫璋）1080626

時代力量立委高潞‧以用（右3）26日在汐止區成立新北服務處，她表示，新北市的都會原住民比較多，很久以前就決定要在新北成立服務處，為住居於新北市的族人提供服務。中央社記者葉臻攝　108年6月26日
時代力量立委高潞‧以用（右3）26日在汐止區成立新北服務處，她表示，新北市的都會原住民比較多，很久以前就決定要在新北成立服務處，為住居於新北市的族人提供服務。中央社記者葉臻攝　108年6月26日
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