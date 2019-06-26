黨產會：我們就是塞子 阻止國庫通黨庫

（中央社記者王承中台北26日電）不當黨產處理委員會今天針對高雄市長韓國瑜的塞子說表示，政府使用國家預算不該放進政黨口袋，把公產變黨產，黨產會肩負管理、調查、追討的責任，就是阻止國庫浴缸的水再次流入黨庫的塞子。

韓國瑜昨天在國民黨總統初選國政願景電視發表會中表示，台灣是否也有不可取代的價值，大家都知道中、美像兩個棋手在下棋，台灣如果只當車馬砲，沒價值時就會被丟掉；當晚上身體很累時泡澡，有水、有浴缸，但沒有小塞子就無法泡澡，台灣要當棋子還是塞子，需要人民自行決定，因此他才會說，努力靠自己。

黨產會今天在臉書發文表示，「誰要當塞子？我們就是塞子。」阻止國庫浴缸中的水再流入黨庫的塞子。

黨產會指出，過去威權時期「國庫通黨庫」為人詬病已久，政府使用國家預算本來就應該用於人民，多的、剩的、不論何種名目，都不應該放進政黨的口袋，把公產變黨產。這不僅悖於民主法治，過去累積的財富，還會透過選舉，延續影響現在的民主政治，以及未來的生活。

黨產會表示，所有的政黨都能依法使用合法黨產（黨費和政治獻金、選舉補助款等）運作，但是卻有特定政黨在這以外累積了龐大的財富可以運用。黨產會肩負管理、調查、追討的責任，就是阻止國庫浴缸的水再次流入黨庫的塞子。（編輯：張均懋）1080626