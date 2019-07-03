國政願景 韓國瑜談翻轉貧富也要重啟核四

（中央社記者王淑芬高雄3日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在國政願景發表會再批南北失衡的問題，他強調未來要「翻轉貧富、平衡南北」，在能源政策上在安全無虞、人民同意的前提下要重啟核四。

今天的國政願景發表會在台大醫院國際會議中心舉行，聚焦經濟、財政、環境及能源議題。韓國瑜在經濟議題上批評蔡總統一直說「目前的台灣經濟是20年來最好」，但卻讓人民無感，因為不管是薪資、股市萬點都無法讓人民感受到。

韓國瑜說，年輕人成了厭世代、窮忙族，不滿一個台灣成了兩個世界，南北不同。

韓國瑜強調，未來的台灣的經濟要翻轉貧富、平衡南北，重視產業經濟及庶民經濟，雙引擎拉升台灣經濟。因此在短期經濟發展方面，韓國瑜談到要「東西賣得出去、人進得來」。

在中長期經濟發展方面，韓國瑜提出六個面向，包括推動數位經濟、簽訂FTA自由貿易協訂、運用高科技加持自經區及提高產品價值、打造青年願景工程、政府大力推動庶民經濟的希望工程、重視經營績效及開源節流為導向成立跨部會續效指標。

社福方面，韓國瑜提出由政府及勞、資來共同負擔，未來由政府協助照顧長者。

對於能源政策，韓國瑜批評民進黨的非核家園政策是花大錢、欺騙人民的政策，他提出2035年2050計劃，那時碳排放和電力配比降到50%，另一半為乾淨能源；強調在安全無虞，以及人民同意的前提下，政府繼續使用核能，重啟核四。

總統初選參選人張亞中在能源議題上堅持三原則，一是必須遵守國際社會的減碳規範，碳愈少愈好；二要避免傷害健康，能源愈乾淨愈好；三是方便經濟發展及照顧一般民眾生活需要，能源是愈便宜愈好。

張亞中提出的能源政策，主張以法國為師，以減碳無煤為目標，以「以核養綠」為方法；至於核廢料雖然是一個問題，但現代科技可以處理，未來更是方便，因此，當選總統會立刻重啟核四。(編輯:孫承武)1080703