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國民黨15日公布初選民調 韓國瑜將出席

最新更新：2019/07/12 20:41

（中央社記者王承中台北12日電）國民黨15日將舉行總統初選民調結果公布記者會，國民黨主席吳敦義今天特別指示邀請5位總統初選參選人參加，目前確定高雄市長韓國瑜會親自參加，而前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫還未決定。

國民黨總統初選民調將在14日晚上結束，15日上午8時將進行民調資料拆封統計，預計將在當日上午11時於國民黨中央黨部12樓召開記者會，宣布總統初選民調勝出者。

國民黨文傳會代理主委程美華告訴中央社記者，吳敦義今天特別指示邀請韓國瑜、郭台銘、朱立倫、前台北縣長周錫瑋，以及孫文學校總校長張亞中等5位總統初選參選人參加記者會，吳敦義也會出席。

黨務人士表示，目前確定會出席的有韓國瑜、張亞中。另外，周錫瑋的幕僚也表示，如無意外周錫瑋也將出席記者會。至於朱立倫、郭台銘是否出席，兩人的幕僚皆指出，尚未決定。

國民黨文傳會今天公布15日總統初選民調統計暨結果公布的媒體採訪流程，15日上午8時將於中央黨部12樓公開進行民調資料拆封、資料處理與加權統計作業，開放媒體拍攝至進行加權統計前為止。進行資料處理與加權統計作業則不該放拍攝，但會全程直播，預定上午11時召開民調結果公布記者會。

另外，前立法院長王金平今天邀請張亞中一同直播，王金平贈送金剛經給張亞中，張亞中則將金剛經中所提到的「無住生心」這4字送給王金平與國民黨，盼能一起勉勵。（編輯：林沂鋒）1080712

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