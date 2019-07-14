罷韓團體：無論國民黨初選結果 行動不會停止

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人尹立（左）8日偕同公民割草幹部在左營高鐵站受訪，他說明目前兩團體回收連署書約8萬份，預計在7月中旬突破10萬份的目標，並宣示「罷韓行動不會停」。（Wecare高雄提供）中央社

（中央社記者陳朝福高雄14日電）中國國民黨總統初選民調結果明天公布。推動罷免高雄市長韓國瑜的「台灣基進」與「公民割草行動」，今天舉辦連署志工召募大會，表示無論國民黨初選結果，罷免行動不會停止。

百餘名志工連署報名響應，「台灣基進」發言人陳柏惟指罷韓行動不只拯救崩壞的高雄市政，更重要是向外界傳遞「防堵中國滲透與干預」訊號。許多民眾投入罷免運動，不只想找回能負責任的市府，更重要是對韓國瑜親中態度感到十分不安。

「台灣基進」高雄黨部主委李欣翰說，未來目標區區有志工，由專業培訓的志工隊深入高雄38個行政區，繼續擴大罷韓行動。由於罷免行動開跑半個多月，遭受韓粉謾罵、攻擊狀況層出不窮，將加強培訓志工應對衝突方式，以「不起衝突、理性宣傳」為最高指導原則。

「公民割草行動」李姓發言人表示，無論國民黨總統初選結果如何，罷免行動不會停止。如果韓國瑜贏得初選，罷免將讓他無後顧之憂，可以好好做總統夢；如果初選落敗，高雄人更不可能接受是「備胎」，因此更要罷免。（編輯：翁翠萍）1080714