罷韓團體：無論國民黨初選結果 行動不會停止
最新更新：2019/07/14 20:55
「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，發起人尹立（左）8日偕同公民割草幹部在左營高鐵站受訪，他說明目前兩團體回收連署書約8萬份，預計在7月中旬突破10萬份的目標，並宣示「罷韓行動不會停」。（Wecare高雄提供）中央社
（中央社記者陳朝福高雄14日電）中國國民黨總統初選民調結果明天公布。推動罷免高雄市長韓國瑜的「台灣基進」與「公民割草行動」，今天舉辦連署志工召募大會，表示無論國民黨初選結果，罷免行動不會停止。
百餘名志工連署報名響應，「台灣基進」發言人陳柏惟指罷韓行動不只拯救崩壞的高雄市政，更重要是向外界傳遞「防堵中國滲透與干預」訊號。許多民眾投入罷免運動，不只想找回能負責任的市府，更重要是對韓國瑜親中態度感到十分不安。
「台灣基進」高雄黨部主委李欣翰說，未來目標區區有志工，由專業培訓的志工隊深入高雄38個行政區，繼續擴大罷韓行動。由於罷免行動開跑半個多月，遭受韓粉謾罵、攻擊狀況層出不窮，將加強培訓志工應對衝突方式，以「不起衝突、理性宣傳」為最高指導原則。
「公民割草行動」李姓發言人表示，無論國民黨總統初選結果如何，罷免行動不會停止。如果韓國瑜贏得初選，罷免將讓他無後顧之憂，可以好好做總統夢；如果初選落敗，高雄人更不可能接受是「備胎」，因此更要罷免。（編輯：翁翠萍）1080714
台灣基進黨與公民割草行動宣布罷免高雄市長韓國瑜行動第一階段連署書達標，陸續有民眾到台灣基進黨中央黨部連署。（中央社檔案照片）