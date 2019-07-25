防制人口販運 台灣連10年榮獲成效第一級

（中央社記者劉建邦台北25日電）副總統陳建仁今天出席防制人口販運國際工作坊致詞表示，台灣連續10年獲得美國國務院人口販運報告的第一級，自由、民主、人權是政府堅持核心價值，有能力參與全球性新興議題。

內政部移民署上午舉辦「2019防制人口販運國際工作坊」開幕典禮，陳副總統、內政部長徐國勇、行政院政務委員羅秉成、美國在台協會副處長谷立言（Raymond Greene）等人參與。

今年防制人口販運國際工作坊邀請40國、共250名專家學者官員與會，探討主題包含國際防制人口販運趨勢、企業社會責任及漁工剝削探討、區域聯防人口販運、其他國家防制人口販運策略及案例。

副總統指出，總統蔡英文上任後非常關注人權議題，台灣在防制人口販運議題上也發光發熱，並連續10年獲得美國國務院人口販運問題報告的第一級佳績，與韓國並列，特別感謝民間團體和政府各部會用心付出。

副總統指出，人口販運問題是嚴重違反人權行為，聯合國已訂定人口販運議定書，歐盟執委會也提出防制人口販運策略，意味著透過跨國合作，才能有效防制人口販運。

副總統表示，蔡總統在2006年擔任行政院副院長時，頒布防制人口販運計畫，通令中央及地方辦理防制業務，至今已13年，台灣在防制人口販運成效也逐漸被國際社會肯定。

副總統指出，自由、民主、人權向來是台灣堅持核心價值，台灣有能力、意願積極參與全球性新興議題，像去年由民間發起的無國界醫院行動，這也推動台灣第一場以醫療貢獻方式進行國際外交，政府積極與各國簽署打擊各類型犯罪合作協定，代表台灣願意和各國共同維護安全的決心。

徐國勇致詞時表示，許多外國民眾會來台就業、工作，防範國際犯罪集團從事不法行為成為重要關鍵，防制人口販運則是重要一環，台灣已連續10年獲得防制人口販運成效第一級國家，主要是因採取包含查緝起訴（Prosecution）、被害人安置保護（Protection）、預防宣導（Prevention）及加強國際交流合作夥伴關係（Partnership）的「4P」作為，其中與各國維持夥伴關係更屬重要。（編輯：李亨山）1080725