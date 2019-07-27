國民黨全代會28日舉行 提名韓國瑜參選總統

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨全代會將在28日舉行，預計正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人。另外，全代會也將議決刪除黨章總統兼任黨主席條款、黨主席可指定5縣市長為中常委，以及中常委選舉延後等議案。

國民黨將於28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，將正式提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020年總統大選。歷任前主席包括連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱都將出席全代會，而除了前鴻海董事長郭台銘因人在國外，其餘總統初選參選人也都將出席。

國民黨文傳會日前指出，本次全代會仍維持「革新團結、重返執政」的主軸，結合所有認同、支持國民黨的力量，全力重返執政、撥亂反正。當天開幕典禮後將通過韓國瑜的提名案，隨後安排韓國瑜致詞，並由國民黨主席吳敦義與韓國瑜手拿鋤頭，鋤破民進黨禍國殃民的施政。

全體立委參選人也將分批上台，手持保齡球推出，讓綠色球瓶倒下，象徵民進黨執政的種種惡行「全倒」，下午的閉幕儀式則安排擲出紙飛機，並合唱歌曲「我要飛」，要讓國民黨團結、向上起飛。

另外，日前中常會通過的刪除黨章總統兼任黨主席條款，以及新增黨主席指定5縣市長為中常委、撤銷黨籍由考紀會議決並由中常會核定後執行等黨章修正案3案，將在本次全代會中議決。

根據現行國民黨黨章規定，黨員為總統時，自就任總統之日即兼任黨主席，但黨章研修小組日前彙整黨代表意見後認為，應刪除此條規定，落實黨主席由黨員選舉的制度和精神，也可保障主席的任期，以利主席主持黨務工作的整體性。

現行黨章也規定，中常委為39人，由中央委員投票選任的中常委32人加上若中央執政指定常委7人組成，指定常委是由主席指定黨籍政務官5人加上青年團總團長、全國青年工作總會總會長。

而黨章研修小組認為，為達成組織內造化，指定中常委應該由原本黨籍政務官增加納入縣市長，讓有民意基礎的縣市長進入黨內決策圈，修正黨章後，中常委將由39人至44人組成，若中央執政時，即為44人。

另外，為因應總統及立委選舉，目前已有一百多位黨代表連署，將在全代會中提案，將原本在10月舉行的中常委選舉延後到明年總統大選後再舉辦，若無意外，預料也將會獲得全代會通過。（編輯：張均懋）1080727