奧斯陸論壇9月登場 何韻詩等講者來台分享

「奧斯陸自由論壇」9月將二度在台舉行，主辦單位、人權基金會通訊部總監哈蕾（Maggie Halley）（左）31日在台北與媒體茶敘，介紹今年的講者。中央社記者侯姿瑩攝 108年7月31日

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」9月將二度在台舉行，預計將有10位國際講者來台分享，包括香港社運歌手何韻詩、脫北者太永浩。主辦單位說，在台舉辦是因為台灣是亞洲自由民主的燈塔。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）主辦。2009年起，每年在挪威奧斯陸舉辦「奧斯陸自由論壇」；除了每年固定在挪威舉行的主活動，也逐漸擴展到其他城市舉辦子活動，包括紐約、墨西哥市等，亞洲則選擇在台北舉辦。

繼去年之後，人權基金會將再度在台舉辦奧斯陸論壇，9月13日在台北君悅酒店舉行。人權基金會表示，選擇在台灣舉辦是因為台灣是亞洲自由民主的燈塔，台灣作為亞洲少數的民主國家之一，從獨裁統治轉變成充滿活力的民主制度，為亞洲鄰近國家樹立很好的典範。

人權基金會通訊部總監哈蕾（Maggie Halley）近期特地來台並於今天舉辦媒體餐敘，介紹今年論壇的講者，包括香港知名社運歌手何韻詩；曾任北韓外交官、目前居住首爾的脫北者太永浩（Thae Yong-ho）；脫北者朴研美，著有暢銷書「為了活下去」。何韻詩除了演講，也預計將進行演唱表演。

根據基金會提供的資料，其他講者包括對俄羅斯資訊策略戰有深入研究的資訊戰專家馬克烏（Molly McKew）；肯亞變性人權益社運者麼布瓜（Audrey Mbugua）；泰國教育改革者秦聯豐（Netiwit Chotiphatphaisal），以及曾獲普立茲獎的緬甸克欽族記者突珊（Esther Htusan）。

講者還包括駐柏林、洛杉磯的內政暨外交事務自由記者陳嘉韻（Melissa Chan）、金融時報駐北京記者楊緣（Yuan Yang）等人。

基金會表示，除了論壇之外，也規劃互動展覽、座談等活動。今年也預計會有3場工作坊，主題包括亞洲的獨立媒體、怎樣防止監控、抗爭的藝術。（編輯：謝佳珍）1080731