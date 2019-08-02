柯文哲陣營邀任不分區立委 林洲民：不會答應

（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市長柯文哲組黨目標挺進國會，力拚10席區域與不分區立委，柯陣營徵詢前都發局長林洲民列入不分區立委。林洲民今天說，市府近期處理大巨蛋等案不符公平正義，他不會答應。

柯文哲昨天宣布籌組台灣民眾黨，不一定參選總統，但目標挺進國會，力拚10席區域與不分區立委；至於立委可能人選，柯文哲坦言「根本沒有名單」，剛要找人而已。

柯文哲幕僚昨天表示，組黨消息剛曝光，6日要召開創黨大會，目前確實還沒進行到人選這一塊，不過，不分區立委會邀集各方專業人士，包含社福、環保、勞工、教育、文化等，會著眼於社福與教育等領域。

柯文哲陣營日前曾低調拜訪前都市發展局長林洲民，並徵詢列入不分區立委意願，因考量林的形象符合專業人士需求，且強力監督大巨蛋、大彎北段案，對於公宅也完成蛻變，幕僚評估，林洲民有一定吸票能力。

對此，林洲民指出，日前確實有市府幕僚上門拜訪，並被徵詢是否願意加入不分區立委，但當時沒有給對方明確答案，主要是因北市府近期在處理大巨蛋案、大彎北段案都不符合公平正義等作法，且也改變公宅政策方向，這跟當時他當初踏入政壇、加入市政府的理念已完全不同，所以不會答應邀約。（編輯：方沛清）1080802