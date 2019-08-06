APPU開幕 蘇嘉全：盼印太國家合作面對挑戰

（中央社記者劉冠廷台北6日電）立法院長蘇嘉全今天在亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）年會開幕式表示，印太地區正面臨經濟整合、永續發展等繁複課題，不同課題間環環相扣，此刻更需所有國家通力合作，攜手面對變遷與挑戰。

蘇嘉全今天上午在台北圓山大飯店主持由台灣主辦的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（Asian-Pacific Parliamentarians’Union,APPU）第49屆年會開幕式，現場貴賓包括總統蔡英文、APPU中央秘書處秘書長鈴木榮一、外交部長吳釗燮以及中華民國（台灣）代表團在內的多國代表團等。

年會開始前，由第48屆年會主席諾魯國會議長布爾曼（Hon. Cyril Buraman）發言表示，APPU成立以來一直扮演先驅者色，透過設立明確宗旨來達到民主、自由等普世價值以及穩定和平繁榮的目標；隨後他推薦蘇嘉全擔任第49屆年會主席，獲得會員一致同意。

蘇嘉全致詞表示，本屆會議主題為「海洋民主與永續印太」，中華民國（台灣）身為印太地區國家的一員，在促進區域經濟、文化、環保、防災、觀光等跨國合作上，願意積極與國際合作。台灣歷經長期努力，已在全球經貿版圖中，占據非常重要的位置，在民主治理及促進包容性成長、綠色能源、永續經濟發展等方面，也具有相當的經驗，可與各國分享。

蘇嘉全指出，當前世界局勢如同環境氣候，變幻無常，整個印太地區面臨經濟整合、民主發展、氣候變遷加劇及永續發展等繁複課題。不同課題彼此間環環相扣，在這樣的時刻，更需要所有國家通力合作，攜手面對變遷與挑戰。

他說，台灣長期致力參與國際社會並作出積極貢獻，本次年會準備提出5項決議案，希望在場各國響應支持。

蘇嘉全強調，透過APPU可以把各會員國議員的力量團結在一起，只要有志一同齊心協力，相信各項決議能夠很快付諸實現。（編輯：李信寬）1080806