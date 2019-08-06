越南印尼是否免簽 政院將先檢視專案管理成效

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院7日將召開跨部會會議討論促進台灣觀光，其中包括是否鬆綁越南與印尼來台旅客免簽；但因曾發生越南團客脫逃事件，政務委員張景森說，會中將先審視修正後的管理措施成效。

中國暫停47個城市居民來台自由行的通行證申請及核發，張景森7日將召集跨部會會議討論如何促進台灣觀光，外交部領務局、內政部移民署與交通部觀光局等單位都將與會，議題包括強化國內觀光旅遊、國際行銷、是否加開航機航班、開拓新南向國家跟日、韓、俄遊客來台觀光、簡化旅客簽證等議題。

由於去年底越南旅行團透過「觀宏專案」來台旅遊，發生上百人集體脫逃事件，觀光局今年3月重啟越南套裝旅行團申請，但也修正觀宏專案規定，若脫團人數達6人，即從專案指定旅行社除名。

對於越南與印尼來台遊客是否開放免簽或鬆綁簽證措施，張景森回應，「各種可能都有」，會在配合國境安全的前提下，盡量開放。

若對越南與印尼等國鬆綁簽證措施，是否會再次發生類似事件，張景森表示，越南團脫團是個案，事件發生後，相關境管單位、領事單位都有深入檢討原因，並且強化管理措施。

張景森說，明天的跨部會會議中，相關單位將檢討4月到7月的管理措施成效，如果管理有效，就代表可以擴大開放。（編輯：林興盟）1080806