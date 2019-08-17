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口譯哥遭認定不符任用資格 陳師孟：政黨鬥爭心態

最新更新：2019/08/17 17:15

（中央社記者溫貴香台北17日電）原外交部長辦公室主任趙怡翔接任駐美代表處政治組組長惹議，監察院認為不符進用資格，糾正外交部。監委陳師孟今天說，馬系監委把風馬牛不相及的兩件事硬扯在一起，非常不道德，是一種政黨鬥爭的心態。

口譯哥趙怡翔接任駐美代表處政治組組長引發爭議，監委仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，監察院昨天通過3位監委的調查報告及對外交部的糾正案。

持不同意見的監委陳師孟今天出席2019永社感恩募款餐會後受訪表示，外交部有聘用人員的聘用條例與機要職任用條例，依條例規定，外交部有5個機要職員額，外館若有需要專業人才就可任用，結果馬系監委卻說，趙怡翔沒有聘用資格，「完全是胡說八道」。

其次，陳師孟表示，他認為馬系監委引用黨職併公職條例相關規定，稱口譯哥過去在民進黨國際事務部擔任副主任的資歷不能列入，完全是曲解法律的做法。

他解釋，黨職併公職條例的規定是不能拿政黨的年資作為日後退休金的計算，那個年資不能計算在內，而口譯哥是以過去擔任民進黨國際事務部副主任的經驗作為能夠被聘用專業人員的條件，與退休金給付完全是風馬牛不相及的兩件事。

他說，馬系監委引用那個條例指稱口譯哥任用資格不符，把牛頭與馬嘴硬扯在一起，非常不道德。

陳師孟說，外交部好不容易找到這樣的人才，應該要保護、支持和栽培，結果竟遭隨便扯一個條例說口譯哥不符合任用資格，這是一種政黨鬥爭的心態。（編輯：楊玫寧）1080817

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