新黨一國兩制台灣方案 主張和平統一國號中國

新黨17日晚間在台北舉行26週年黨慶大會，黨主席郁慕明宣布新黨版一國兩制台灣方案，主張兩岸和平統一，未來可維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許台獨活動。中央社記者郭日曉攝 108年8月17日

（中央社記者顧荃台北17日電）新黨主席郁慕明今天宣布新黨版「一國兩制台灣方案」，主張兩岸和平統一，共同的國號、國旗由雙方政治協商決定，並建議國號「中國」，未來維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許台獨活動。

新黨晚間舉行26週年黨慶大會，主題為「沒有統一的聲音，就沒有和平繁榮的未來」、「沒有統一的聲音，就不是民主自由的台灣」，現場唱國歌，並揮舞國旗、黨旗。

前立法院長王金平、國民黨立委費鴻泰、賴士葆、中華統一促進黨主席張安樂、中華民國退伍軍人協會理事長吳其樑等人，都致贈花籃祝賀黨慶圓滿成功；張安樂、國民黨副秘書長杜建德、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷等人也出席致意。

郁慕明受訪談到「一國兩制」時表示，「一國」就是「中國」，中國不是中華民國也不是中華人民共和國，是兩岸共同的中國；大陸地區有中華人民共和政府，台灣有中華民國政府，所以是「一國兩府」、「一國兩區」，兩岸人民關係條例就是根據「一國兩區」。

他表示，民進黨說一國兩制是香港模式，這完全是扭曲，香港的「一國」本來就是中華人民共和國，因為香港是回歸中華人民共和國，但是台灣的「一國兩制」不同，這個「一國」是中國，就是「一國兩府」。

郁慕明在黨慶致詞時說，「一國兩制」不是毒蛇猛獸，「我們本來就是一國」，例如國民黨全名是「中國」國民黨，一中沒有什麼不對，一國兩制不是矮化，中華民國就是中國。

郁慕明提出的新黨版「一國兩制台灣方案」，主張兩岸和平統一，尊重各自政經制度與生活方式，統一後共同的國號、國旗由雙方政治協商決定，建議國號直稱「中國」；兩岸共組常設協商機構，處理兩岸間政治安排的事務。

他表示，統一後將維持台灣多黨競爭的選舉制度，但不容許「台獨」分裂，對主導「台獨」勢力、分裂國家者，必須追究責任；台灣縮小軍事編制，停止對美軍購；台灣原「軍、公、教」人員被剝奪的權益應予恢復，兩岸形成共同市場，扶助台企加入「一帶一路」。（編輯：謝佳珍）1080817