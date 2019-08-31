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配合國際制裁北韓 外交部籲國人勿違安理會決議

最新更新：2019/08/31 10:56

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）美國財政部以涉及與北韓貿易為由，將台灣人黃旺根、陳美香與瑞邦海運等企業列入制裁名單。外交部今天說，配合國際制裁北韓行動，國內司法單位正進行相關偵辦，並呼籲民眾切勿從事違反聯合國安理會決議的行為。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）30日發布新聞稿表示，台灣人黃旺根與陳美香夫婦，以及瑞邦海運、瑞榮船舶管理公司，以及在香港註冊的瑞誠海運公司涉及至少一次與北韓進行進出口貿易，財政部依法將他們列入二級制裁名單。

外交部今天發布新聞稿表示，有關美國財政部新公布與北韓交易的個人及實體制裁清單中，包含台灣人及台灣公司，司法單位正依法對台灣管轄範圍內涉及資助北韓的公司及個人進行偵辦。對於進入司法程序的個案細節，外交部一貫不予評論。

外交部指出，未來政府將持續配合聯合國安理會落實相關決議，並與國際社會密切合作，力促北韓政府儘速放棄核武計畫以維護區域和平及安全。

外交部也再度呼籲台灣民眾及企業，切勿從事違反聯合國安理會相關決議的金融及商業行為，以免遭受制裁。（編輯：郭萍英）1080831

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