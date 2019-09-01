黃偉哲：相信蔡賴兩邊有溝通 但配不配無法揣測

（中央社記者葉素萍台北1日電）外界關注總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人是否「蔡賴配」，台南市長黃偉哲今天說，他相信最後蔡賴兩邊會有密集而且很實際溝通，至於配不配或其他方式，這個部分他沒有辦法揣測。

2020蔡英文總統連任全國授證大會今天登場，出任蔡總統台南競選總部主委的黃偉哲也出席這場大會。

對於「蔡賴配」議題，黃偉哲受訪指出，蔡總統已經說過她與賴清德溝通之間並沒有障礙，儘管昨天（蔡總統在台南的活動）賴清德並沒有來，但是，他相信最後（蔡賴）兩邊還會有密集而且很實際的溝通，至於配不配或者其他方式，這個部分還沒有辦法揣測。

總統府資政姚嘉文今天出席這場大會並受訪，媒體詢問他，對於蔡總統的副手人選是否有建議，他說，「她（蔡總統）不會問我，我也不會建議」。

至於是否希望蔡賴配，姚嘉文說，初選時，他有連署希望蔡賴配，蔡總統若要蔡賴配，他不反對，但現在情況怎樣，他並不清楚。

對於力挺「蔡賴配」的台灣制憲基金會董事長辜寬敏昨天說，「（蔡賴）兩人一定會合作。」姚嘉文也說，他希望這樣，因為這（對黨內整合）比較好。（編輯：楊凱翔）1080901