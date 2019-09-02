吳釗燮投書奧地利大報 籲聯合國向台灣敞開大門

（中央社記者林育立柏林2日專電）外交部長吳釗燮投書奧地利大報「新聞報」（Die Presse），指出台灣從來不是中華人民共和國的一部分，真正包容的聯合國不該遺漏任何人，呼籲聯合國向台灣敞開大門。

第74屆聯合國大會將在9月17日開議，吳釗燮在今天刊出的投書表示，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）7月曾強調聯合國永續發展目標（SDGs）相關行動的迫切性和包容性，指出不公平和不包容的發展將難以永續。

吳釗燮指出，台灣在落實聯合國永續發展目標已獲得相當成果，也積極協助有需要的國家，卻因為政治因素被相關的會議、機制和活動排除，破壞永續發展目標的基礎。

吳釗燮強調，聯合國大會1971年通過的第2758號決議案並未解決台灣的代表權問題。台灣從來不是中華人民共和國的一部分，只有以民主程序選出的政府才能代表台灣2300萬人，然而聯合國持續不當引用及錯誤解釋這項決議，排除台灣的參與，令人遺憾。

吳釗燮最後指出，聯合國屈服中國的脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京的氣焰，他呼籲聯合國為了全人類的永續發展，向台灣敞開大門。（編輯：周永捷）1080902