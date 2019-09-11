張善政：韓國瑜偶爾講錯話 選總統不是選聖人

（中央社記者王承中台北11日電）前行政院長張善政今天針對國民黨總統參選人韓國瑜近日頻遭質疑失言表示，韓國瑜是因為個性偶爾講錯話，但總統蔡英文卻是讀稿機，看到底下人犯錯也不講話，相比之下這更嚴重。

張善政擔任韓國瑜國政顧問團總召，日前質疑有「綠色恐怖」，將不再公布國政顧問團的名單，但今天卻繼續公布第二波成員名單。

張善政下午受訪表示，綠色恐怖是絕對存在，絕對有國家機器在監控，所以今天宣布的成員都只有各組的召集人，而不是成員，目前國政顧問團成員已經超過240位。

對韓國瑜近日頻遭質疑失言，張善政表示，這是韓國瑜個性問題，但他認為選總統不是在選聖人。拿韓國瑜與蔡總統比較，韓國瑜是偶爾講錯話，但蔡總統是讀稿機，對於底下的人犯錯也是一句不吭，「這是我們要的總統嗎」？

張善政認為，不要一直斤斤計較失言，做錯事卻不講話反而更嚴重。

對於鴻海創辦人郭台銘可能參選總統，張善政表示，儘管郭台銘參選，國民黨也不會分裂；現在國民黨的態度非常清楚，他本來還猜想郭陣營是否會來接觸顧問團的成員，但目前沒有成員受到影響。（編輯：謝佳珍）1080911