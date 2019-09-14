中美貿易大戰 總統：台灣最關鍵轉捩點

總統蔡英文（前右2）14日下午到台南市新營區，為民進黨提名立委參選人賴惠員（前右3）授旗造勢，受到現場民眾熱情歡迎，蔡總統也親切和民眾打招呼。中央社記者張榮祥台南攝 108年9月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）中美貿易大戰，台商持續回流，總統蔡英文今天表示，這是台灣最關鍵的轉捩點，台灣要善用國際情勢，弄好台灣的投資環境，不只台商返台投資，也讓外商一直加碼。

蔡總統今天下午在台南市新營區為民進黨提名立委參選人賴惠員授旗造勢時指出，行政團隊及立法院都很認真，尤其立法院為了前瞻基礎建設經費，不斷電的審查，當時在野黨反對，如今反對的人都在爭取預算。

蔡總統表示，美國和中國貿易大戰，外部經濟變動，但台灣經濟穩穩前進成長，出口維持一定程度，內需也做了起來，第二季經濟成長是四小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）第一名，國際機構也預測台灣全年經濟成長也是四小龍第一名，台灣總體經濟是最穩定的，同時是4大創新王國之一。

蔡總統說，政策修改法律，讓台灣變成一個很活潑的商業環境，可創新，也能投資。台商1月起返台投資迄今累積新台幣6000億元，外商也一直加碼投資，讓台灣投資環境變得很熱門，這是台灣最關鍵的轉捩點，善用國際情勢，把台灣投資環境弄好。

蔡總統表示，剛執政有點手忙腳亂，要做很多改革，政府不斷地調整處理，現在的執政團隊很有效率，勇敢往前衝，過去3年打下的基礎，支撐台灣未來10年的發展，打好的基礎正顯現出來。

蔡總統說，非洲豬瘟流行時，執政團隊堅決全面檢查入境豬肉，全球很多國家都淪陷了，只有台灣未淪陷，證明執政團隊很有效率，堅定果決執行防疫，讓畜牧業鬆了一口氣，連1990年代口蹄疫也終於拔針了，順利的話，台灣豬肉明年就能出口。

蔡總統今天下午行程全在台南，除為賴惠員授旗造勢外，還將前往鹽水區護庇宮上香及參訪將軍區康那香不織布創意王國，晚上則是趕往後壁區出席黃家古厝的中秋音樂會。（編輯；黃世雅）1080914