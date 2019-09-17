英國金融城早報 大篇幅刊登吳釗燮專文

（中央社記者戴雅真倫敦16日專電）英國「金融城早報」今天大篇幅刊出外交部長吳釗燮的專文，以外交部長頭銜介紹吳釗燮，並在頭版搭配台北101大樓照片，加上文字「台灣外長指出聯合國應納入台灣」相當醒目。

吳釗燮在題為「台灣已準備好、有意願也有能力作出貢獻」（Taiwan ready, willing and able to contribute）一文中表示，總統蔡英文7月出訪加勒比海友邦進行國是訪問時，曾過境美國紐約。紐約是多元自由的象徵，也是聯合國總部的所在地。蔡總統會晤友邦駐聯合國常代時，曾重申台灣2300萬人有權參與聯合國體系，也強調台灣決心與全球夥伴攜手合作，達成聯合國永續發展目標（SDGs）。

他指出，然而因為政治因素干預，使台灣繼續被排除於相關會議、機制及活動之外。這已經嚴重損及SDGs的基礎，也就是需要所有國家、利害關係者及人民參與的夥伴原則。台灣有能力也有意願分享成功經驗，並進一步對達成聯合國永續發展目標的集體努力做出貢獻。

吳釗燮表示，台灣在減貧與達成零飢餓目標上有顯著進展，不僅低收入比率降至1.6%，1993年起推動的全民健保覆蓋率達到99.8%，廢棄物回收率在2018年提升到55.69%、識字率達98.8%、嬰兒死亡率僅千分之4.2，這些數值遠優於SDGs設定的標準。

他表示，近年來台灣對太平洋、亞洲、非洲、拉丁美洲與加勒比海夥伴國家提供發展援助與合作，2018年中，台灣在39個國家就SDGs相關領域進行合作計畫。

吳釗燮指出：「考量台灣豐富的經驗及貢獻，禁止台灣分享有助於改善國際協調努力的經驗與重要資訊，實極荒謬。」

吳釗燮也對將台灣排除於聯合國外的2758號決議提出異議。他表示，這項決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。事實上，台灣從不是中華人民共和國的一部分，只有台灣以民主程序選出的政府才能代表台灣2300萬人。令人感到遺憾的是，聯合國持續不當引用及錯誤解釋該決議，以正當化排除及孤立台灣的錯誤作為。

吳釗燮指出，一個真正包容的聯合國不應遺漏任何人，但聯合國卻拒絕持台灣護照者參訪或出席會議，台灣記者及媒體也無法取得聯合國採訪證。這些作法既不公平也充滿歧視，並違反聯合國普遍性原則。他呼籲聯合國應言行一致，立即採取行動，改正排除台灣的不當作法。

投書最後指出，台灣從未因為情勢險峻而退縮，台灣已做好準備，有意願與能力做出貢獻。若聯合國持續屈服於中國脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京氣焰，也會損及國際合作的努力。若聯合國確實有意增進包容，並達成全人類永續發展，應向台灣敞開大門。

「金融城早報」（City A.M.）是倫敦商業早報，每日發行量逾10萬份，主要讀者群為倫敦商業及專業人士。主要報導內容除商業新聞外，也包括政治、國際及生活等。雖為免費報紙，但頗受倫敦金融界及政界人士重視。

駐英代表林永樂曾接受「金融城早報」主編專訪中國施壓使台灣今年無法參與金融城市長花車遊行（Lord Mayor’s Show）及香港局勢等議題，專訪內容「為何台灣認為自由具傳染性」（Why Taiwan thinks that freedom is contagious）於7月19日刊出，並在頭版報頭刊出中華民國國旗照片，搭配Standing up to China字樣。（編輯：高照芬）1080917