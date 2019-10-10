蘇起：若錯誤期待美國 憂蔡總統連任恐火山爆發

國民黨總統參選人韓國瑜（中）國政顧問團10日開直播談兩岸政策，重申反對一國兩制、回到一中憲法架構的政治主張。圖左2為國政顧問團總召張善政。中央社記者陳朝福攝 108年10月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團成員蘇起今天說，台灣寄望最深的美國忙得要死，錯誤期待加兩岸軍力對比與政治關係，擔心明年如果總統蔡英文連任，台灣將「火山爆發」。

韓國瑜國政顧問團開直播談兩岸政策，前國家安全會議秘書長蘇起表示，台灣安全面臨的問題，打比方他較擔心明年會不會「火山爆發」。

他說，中國大陸民眾以前非常友善台灣，現在80％、90％主張武力統一台灣，且兩岸官方指名對罵，戰鬥機、轟炸機與軍艦在台灣附近繞來繞去，台灣現在還伸手管香港的事，但台灣寄望最深的美國現在忙得要死，很多台灣人還錯誤期待美國幫台灣對抗比伊朗、敘利亞與土耳其更強大的中共。

蘇起表示，現在蔡總統是半個正名、半個制憲及辦個公投。半個正名就是國慶演講稱中華民國台灣，平常說「這個國家」；半個制憲是用修法方式改變台灣內部所有政治結構，無情打壓在野黨和民間團體。

他說，明年大選可能就是辦個公投，蔡總統到時候就宣布台灣民眾支持她、支持獨立，就往這條路走，再加上國際大環境，他預測明年5月前後可能台灣日子非常不好過，他非常不願自己、家人及全部民眾都陷入這樣的狀態。

此外，韓國瑜與國政顧問團一起開記者會發表「兩岸政策白皮書」後接受媒體聯訪談及未來是否「韓習（中國共產黨中央委員會總書記習近平）會」時表示，站穩自由和民主兩隻腳，兩手握盡可結交的朋友，心充滿熱情，還要有睿智的腦、熱情的心，一雙溫暖的手緊緊掌握自由、民主價值，以這為基礎，未來台灣人不管和誰見面都充滿信心和樂觀。（編輯：李明宗）1081010