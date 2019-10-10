綠：韓營兩岸政策倒果為因 像人民日報社論

（中央社記者葉素萍台北10日電）韓國瑜國政顧問團成員蘇起今天說，總統蔡英文如果連任，台灣將會面臨「火山爆發」的情況，蔡總統競選連任辦公室發言人廖泰翔反擊指出，把兩岸問題歸責於台灣，是倒果為因。

廖泰翔也批評蘇起對中國的打壓一句話都不敢吭，砲口對內，媚眼對中，這不像是兩岸政策，反而更像是「人民日報社論」。

韓國瑜國政顧問團成員蘇起今天說，許多人期待美國會幫助台灣對抗比伊朗等國更強大的中共，錯誤期待加上兩岸軍力對比及政治關係，他擔心明年總統蔡英文選上，台灣會進入火山爆發情況。

蔡總統競選連任辦公室發言人廖泰翔表示，這樣的論調，是對當下國際、區域局勢的完全陌生，台灣面對來自中國的威脅，不是兩岸問題，更是全球課題。香港的例子也顯示，選擇屈服、接受一國兩制，絕對不是解決方案。

他還說，韓國瑜陣營未要求北京放棄動用武力侵台主張，反將兩岸和平責任，完全歸咎於從未將戰爭視為選項的總統蔡英文與民進黨政府，令人難以理解，也透露其自我矮化的心態。

廖泰翔說，把兩岸問題歸責給台灣人，是倒果為因，也是不負責任。對中國的打壓一句話都不敢吭，砲口對內，媚眼對中，這不像是兩岸政策，反而更像是「人民日報社論」。應該和大家站在一起團結的時候，卻反過來檢討台灣人，也是不可思議。

民進黨中央則發出聲明，呼籲韓國瑜及其團隊，莫忘當台灣努力在國際上對經貿、農技、醫衛及教育等作出正面貢獻時，北京只一再選擇粗暴以金錢外交掠奪台灣邦交國，沒有善意。

民進黨指出，中國國家領導人習近平今年1月2日已清楚將「九二共識」定義為「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，而統一台灣的方案，正是「一國兩制台灣方案」。中國政府的主張，沒有中華民國存續的空間，呼籲國民黨不要矇著眼睛，一廂情願。

民進黨說，在台灣的公民與產業，諸如演藝界、飲食業等眾多產業，紛紛被迫在台灣與中國之間作出選擇，被迫表態之際，台海穩定也不再能夠單靠沒有共同價值為基礎的兩岸經貿和交流，而必須在經濟上擺脫盲信中國市場的短線利益導向的思考，思考立足於世界。（編輯：蘇志宗）1081010