蔡總統談動保議題遭抹黑 競辦要求刪除造假言論

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文競選辦公室今天說，蔡總統昨天造訪動物醫院，直播談動物保護議題，卻被抹黑成總統在上百人簇擁下帶貓去動物醫院看醫生，這涉有法律責任，請網友立即刪除造假言論。

總統蔡英文競選辦公室發言人廖泰翔指出，連假不應該是抹黑日；昨天下午，蔡總統和民進黨立委參選人許淑華、獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣一起在黃泓康的診所直播談動物保護，並分享怎麼照顧毛小孩的心得。

廖泰翔說，這個有意義的活動，竟然被刻意抹黑成總統在上百人簇擁下，帶貓去動物醫院看醫生，「這樣的行為，實在不健康」；他說，提醒這些朋友，抹黑可能觸法。難得假日，多參加些有意義的活動、閱讀，或者出去走走，沒有法律責任，又讓自己身心更開朗，一舉多得。

蔡總統競辦也透過「2020小英發言人」官方臉書，要求網友立即刪除抹黑造假言論。

另外，民進黨立委參選人許淑華稍早也透過臉書澄清這項網路謠言，她說，無法接受韓粉把單純的貓奴聚會，當作政治鬥爭的素材。

許淑華說，有看直播的人都知道，其實蔡總統只是開心地跟大家交流分享貓奴的心情、當全國最大貓奴的不便，跟政治一點關係都沒有。「希望韓粉能真的貫徹愛與包容。讓政治歸政治，貓咪歸貓咪好嗎？」（編輯：郭萍英）1081012