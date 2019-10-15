外傳長照基金會破產 蔡總統保證絕對不會

總統蔡英文（右3）15日到新竹縣寶山保生宮參拜時致詞表示，針對有人說長照基金會破產，她向民眾保證，因為長照基金來自於國家稅收與編列預算，「絕對不會破產」。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）總統蔡英文今天表示，針對有人說長照基金會破產，她保證，由於長照基金來自於國家稅收與編列預算，「絕對不會破產」，民眾都能安心使用。

總統說，她剛開始執政時，長照預算僅有新台幣50億元，她接手後，每年都增加服務項目等，擴大服務，明年開始，長照預算將達到400億元。

總統提到，針對有人說長照基金會破產，她向民眾保證，因為長照基金來自於國家稅收與編列預算，「絕對不會破產」，民眾都能安心使用。

「大家都愛抱孫子」，總統指出，她鼓勵年輕人多生孩子，而政府也成為後盾，從0歲至6歲的孩子國家全面照顧，如孩子讀公立幼兒園，家長每月只要負擔2500元、非營利幼兒園則是3500元，盼能降低年輕人養兒育女的壓力。

總統表示，一個好的政府，不但要發展經濟與產業，也要照顧年輕人、長輩、孩子，全民都得照顧妥善，成為「最貼心的政府」。（編輯：方沛清）1081015