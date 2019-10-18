勞動部：一例一休縮減工時有成 廢除並不適當

（中央社記者吳欣紜台北18日電）媒體報導，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團昨天說一例一休實施後勞工沒有多休息。勞動部今天表示，週休二日新制（一例一休）實施後縮減工時有成，廢除並不適當。

韓國瑜日前從屏東展開傾聽之旅，前天晚間與小琉球民眾座談，有民眾盼廢除「一例一休」，韓國瑜回應：「我們會檢討」，而韓國瑜昨天在參拜內埔天后宮、昌黎祠後明確表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休。

ETtoday新聞網昨天報導，國政顧問團更搬出勞動部數據，批評政府實施一例一休後，2017年勞工年總工時平均比修法前多了1小時，去年平均也只減少2小時，可見勞工並沒有實質受惠。

對此，勞動部今天拿出數據表示，「週休二日」新制實施後，台灣勞工的實際工時已逐步縮減，若廢除「週休二日」新制後回到每週上班6天的情況，恐非多數勞工朋友所樂見。

勞動部指出，「週休二日」新制實施後讓所有勞工都享有週休二日的權利，台灣「全時就業者」每週經常性工時已經從由2016年的43.3小時，降為2018年的42.2小時，且明顯低於鄰近的日本44.3小時與韓國45.7小時。

另外，若由OECD的「受僱者工時過長比率」（每週經常性工時達50小時以上）來看，2016年台灣為8% ，遠低於日本（21.8%）、韓國（20.8%）、英國（12.7%）及美國（11.5%），台灣2017年又再下降為5.9%，顯示台灣在降低工時上有相當成果。

勞動部官員也提到，韓國瑜國政顧問團使用年總工時數據來稱勞工沒有多休息並不適當，主因年總工時計算也包含部分工時勞工，應用全職勞工工時來看比較精準。

勞動部表示，「週休二日」新制除了全面落實週休二日，也適度照顧勞工的加班需求及企業經營的彈性，相關制度的變革牽動勞方權益與資方需求，必須非常審慎的評估，不應在沒有任何政策主張的情況下就草率喊出廢除。（編輯：吳協昌）1081018