假新聞問題 柯文哲：炒作媒體技術會越來越嚴重

台北市長柯文哲20日南下高雄舉辦青年創業論壇，他以氣候變遷、高齡社會和數據知能等議題向年輕人說明施政等經驗。中央社記者陳朝福攝 108年10月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）台北市長柯文哲今天說，高雄市長韓國瑜抱怨黑韓產業鏈，而在極端政治推波助瀾下，炒作媒體技術會越來越嚴重，沒辦法阻擋，只能讓社會變得更韌性。

柯文哲上午在高雄舉辦青年創業論壇，約100多人與會，他以氣候變遷、高齡社會和數據知能等議題向年輕人說明施政等經驗。

柯文哲表示，當台北市長最怕的不是颱風，因颱風有2天的時間可準備，最怕的是強降雨，大雨只有2小時可因應，台北要面對政治極端氣候，防颱、防洪的政治概念要改變。

柯文哲以極端氣候為例時提到「極端政治」，他說，為何假新聞會在台灣存在，韓國瑜抱怨黑韓產業鏈，這是極端政治推波助瀾下的成果，而炒作媒體的技術只會越來越嚴重，沒辦法阻擋。

至於年齡人口老化問題，柯文哲認為，65歲要退休的觀念應從腦袋裡拿掉，等到65歲以後旁邊都是老人，都退休了工作誰來做。

柯文哲也指出，數據決定一切，台北有個數據是悠遊卡，只要掌握一個數據，看一個捷運站的進出口人次就可以看出區域的狀況，例如上升最多的是南港站，估計未來2年還會上升。

當首長掌握數據很重要，柯文哲說，台北市府強調數字管理，以前首長掌握管人和管錢，現在首長要管人、管錢和管資料，資料決定一切。

而有青年學子提問「目前青年最缺乏什麼？」柯文哲回應，青創失敗是常態，台灣應建立禁得起失敗的環境，而不是提高成功率，應該要教育怎麼應付失敗；年輕人最大優點就是什麼都沒有，失敗時沒有什麼好損失的。（編輯：黃世雅）1081020