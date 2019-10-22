副總統接見美僑 盼成為守護中華民國最有力後盾

（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統陳建仁今天接見美國鳳凰城僑團首長訪問團表示，僑胞都是鏈結中華民國與國際社會的寶貴資產；盼團結一心，協力開展台灣的國際空間，成為守護中華民國最有力的後盾。

陳副總統下午接見「美國鳳凰城僑團首長訪問台灣致敬團」，代表總統與政府向僑團的僑領們表達問候，誠摯歡迎回國訪問。

副總統表示，這幾年來，國際政經情勢有許多變化，僑團對於中華民國的認同與歸屬感從未動搖，此次組團回國訪問，以實際行動展現對國家的支持。僑胞都是鏈結中華民國與國際社會的寶貴資產，期盼持續支持台灣並運用台灣的軟實力，爭取國際社會對中華民國的支持。

談及台灣的生活品質，副總統說，總部設在德國慕尼黑的旅外人士交流網站InterNations連續6年發布「旅外人士圈內人」（Expat Insider）年度調查報告，針對全球64個國家就生活品質、個人財務、就業情況、適應難度、生活成本和家庭生活等各面向進行評比，台灣在今年調查總得分高居首位，其中，台灣的醫療品質備受讚賞，滿意度高達92%，全球平均為65%。

此外，副總統說，台灣的生活品質僅次於葡萄牙和西班牙，在所有國家中排名第3，絕大多數的受訪者皆滿意在台灣的個人安全，也認為台灣人普遍友善，不難適應台灣生活，對台灣的就業展望給予正面評價。

談及台美關係，副總統表示，今年適逢台灣關係法立法40週年，台美簽署「有關部分領事職權瞭解備忘錄」，攜手建置領事事務合作機制，不僅對雙方旅外國人權益提供更好的保障，也進一步彰顯台美兩國基於自由、民主與人權等共享價值的緊密合作夥伴關係。

副總統認為，僑領們不僅是僑社的重要菁英，也在美國主流社會有各自傑出的成就，政府重視海外僑胞，也珍惜僑胞與中華民國的歷史情感，期盼僑胞與政府團結一心，協力開展台灣的國際空間，成為守護中華民國最有力的後盾。（編輯：林興盟）1081022