呂秀蓮總統連署打告急牌 郭倍宏對達標審慎樂觀

（中央社記者溫貴香台北26日電）前副總統呂秀蓮登記連署爭取參選2020總統，能否越過連署門檻備受矚目，喜樂島聯盟秘書長郭倍宏今天說，倒數一週，各地連署站雖打出告急牌，但他對於連署達標抱持審慎樂觀態度。

呂秀蓮辦公室與郭倍宏都不願透露目前連署件數。郭倍宏說，各個連署站都在統計當中，一旦完成，會對外說明。

呂秀蓮、前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉，從9月19日起展開連署活動，依據中選會公告期程，必須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選的資格。

郭倍宏表示，全台灣各地連署站都進入最後一週衝刺階段，各地連署站很努力進行連署，但目前尚未統計實際收到多少件數，預計10月底進行統計，對於連署能否達標，抱持審慎樂觀的態度。

郭倍宏說，目前全台灣設立超過百個連署站，每個連署站都有訂定目標件數，目前民眾連署的件數都在各個連署站，月底將把民眾連署件數集中處理，一旦統計完成總件數，將由呂秀蓮負責對外統一說明。

他表示，呂秀蓮、彭百顯全台各地演講，負責連署的團隊在全台進行最後衝刺，各地都打出各樣的告急牌，每一個連署站要連署200、300份都很困難，要達到28萬多份，至少要有1000多個連署站，加上有些連署站人力參差不齊，因此，在統計上會採取比較審慎的態度。（編輯：黃國倫）1081026