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首頁 / 政治

蔡其昌：蔡英文當選 雲林才有福利

最新更新：2019/11/03 16:26
立法院副院長蔡其昌（右2）3日到雲林縣麥寮拱範宮參拜，並與民進黨籍雲林縣議員等人座談。　中央社記者姜宜菁攝　108年11月3日
立法院副院長蔡其昌（右2）3日到雲林縣麥寮拱範宮參拜，並與民進黨籍雲林縣議員等人座談。　中央社記者姜宜菁攝　108年11月3日

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）立法院副院長蔡其昌今天到雲林縣麥寮拱範宮參拜，並與民進黨籍議員等人座談，隨後趕到立委劉建國的競選總部成立大會。他表示，總統蔡英文和劉建國連任，雲林才有福利。

蔡其昌今年參選台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水及梧棲區）立委，力拚完成3連霸，他今天共跑5個行程，輔選其他立委參選人，母雞帶小雞衝選票。

由於地方對於政府所推動的一例一休、同婚立法等政策有不滿，蔡其昌今天到麥寮拱範宮參拜並與民進黨雲林縣議員座談，解說相關法案的立法過程和精神，望大家能理解政府改革的意義。

蔡其昌隨後參加劉建國崙背競選總部成立大會，他致詞時表示，劉建國是有主見的重量級立委，有時黨所支持的法案不利於雲林縣，劉建國也是會提出反對，從劉建國身上看到雲林人的志氣。

蔡其昌指出，劉建國長期為雲林縣爭取建設和福利，總統如果換人做，劉建國在中央無法出力，所以2020年蔡總統和劉建國當選，兩人聯手，雲林才有福利。

蔡其昌提到，蔡總統任職4年，與日本、美國等國家國際關係最好，蔡總統是處理兩岸關係最好的總統人選，顧好台灣，才有民主自由。（編輯：黃世雅）1081103

立法院副院長蔡其昌（圖）3日到雲林縣參加立委劉建國崙背競選總部成立大會，蔡其昌表示，劉建國長期為雲林縣爭取建設和福利，希望選民支持劉建國。　中央社記者姜宜菁攝　108年11月3日
立法院副院長蔡其昌（圖）3日到雲林縣參加立委劉建國崙背競選總部成立大會，蔡其昌表示，劉建國長期為雲林縣爭取建設和福利，希望選民支持劉建國。　中央社記者姜宜菁攝　108年11月3日
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