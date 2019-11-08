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蔡總統雲林細數農業政績 拚施政有感

最新更新：2019/11/08 22:11
總統蔡英文（前中）8日晚間到雲林縣出席「2020蔡英文．劉建國聯合競選總部成立大會」，細數農業政績。中央社記者姜宜菁攝　108年11月8日
總統蔡英文（前中）8日晚間到雲林縣出席「2020蔡英文．劉建國聯合競選總部成立大會」，細數農業政績。中央社記者姜宜菁攝　108年11月8日

（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）總統蔡英文今晚到雲林縣參加總統與民進黨立委劉建國聯合競選總部造勢大會，總統提到政府3年來推動農業職災保險等農民福利政策，希望未來農民也有退休制度，拚施政有感。

蔡總統與劉建國雲林競選總部造勢大會以「台灣要贏、雲林先贏」為主軸，行政院副院長陳其邁、民進黨副秘書長林飛帆都到場支持，饒舌歌手大支演唱歌曲炒熱氣氛。

蔡總統今天晚上授戰旗給競選總部主任委員黃銘德，現場氣氛熱絡，民眾不時高喊「小英我愛你」及當選。

蔡總統致詞時表示，連續兩天到雲林幫忙黨提名的立委輔選，因為雲林在此次選舉扮演重要的角色，「雲林贏了，台灣就贏了」。

蔡總統細數農業政績，包括農業職災保險、農機具補助等農民福利政策，未來農民除了有老農津貼，希望農友退休時可以跟勞工一樣有退休制度，有退休津貼可以領，並改革制度照顧農民。

蔡總統也提到，農委會加強農產行銷，不只去年外銷創新紀錄，芭樂現在也可以出口到美國，同時政府針對托育和長照政策加碼，長者和幼兒皆照顧。

蔡總統稱讚劉建國爭取全國首座「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」在雲林，造福地方，所以希望大家不僅要支持她連任，也要支持認真做事的劉建國，政黨票也投民進黨，讓民進黨國會過半。（編輯：謝雅竹）1081108

總統蔡英文（前中）8日晚間到雲林縣出席「2020蔡英文．劉建國聯合競選總部成立大會」，為尋求連任的民進黨立委劉建國（前左）輔選。中央社記者姜宜菁攝　108年11月8日
總統蔡英文（前中）8日晚間到雲林縣出席「2020蔡英文．劉建國聯合競選總部成立大會」，為尋求連任的民進黨立委劉建國（前左）輔選。中央社記者姜宜菁攝　108年11月8日
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