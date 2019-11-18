港法院裁定禁蒙面法違憲 綠認合理藍盼港續溝通

（中央社記者王揚宇台北18日電）香港反送中衝突持續升高，針對香港高等法院今天裁定禁蒙面法違憲，民進黨立法院黨團認為合理，也說會盡最大力量撐香港；國民黨立法院黨團則盼港府與民眾繼續溝通，儘快達成共識，讓香港恢復穩定。

香港特首林鄭月娥10月初宣布訂「禁蒙面法」，並於10月5日零時零分起正式生效。不過香港高等法院今天裁定，緊急法於「危害公安」的情況下使用違反基本法，而「禁蒙面法」對基本權利的限制超乎合理需要，也屬違憲；法庭明天會再開庭聽取雙方陳詞，以商討補救裁決引發的情況。

對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社訪問時指出，禁蒙面法跳過立法會程序逕由行政單位做決定，本來就有違憲之虞，而且也侵害人民權利，香港高等法院裁定違憲，「我們認為合理」。

李俊俋也說，現在香港的局勢看來很嚴重，民進黨秉持的一貫態度是，支持香港的民主自由，也願意盡最大的力量來「撐香港」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，香港之所以能成為亞太金融中心，是因為自由民主及法制的體制，但在目前的情況下，呼籲港府跟民眾能珍惜這個基礎，港府充分跟民眾溝通，民眾也要了解繼續衝突下去恐造成雙輸，盼港府與民眾儘快達成共識，讓香港恢復穩定。

曾銘宗也說，台灣的集會遊行法也有類似「禁蒙面」的規定，呼籲執政黨提出相關修正法案，確保民眾在遊行過程中，言論自由、集會自由及人身安全等，可以獲得充分的保障。

李俊俋表示，歡迎國民黨提出版本一起討論，而國民黨在香港面臨這麼嚴重的侵害人權、侵害民主狀況下，應跟民眾說明態度為何。

時代力量則在臉書發文指出，香港情勢已接近戰爭；政府已經沒有在遮掩血腥鎮壓的行為，社會大眾對民主與自由的訴求也絕不退縮，這場「中國獨裁」與「普世民主」的衝突只會持續升高；強力譴責中國政府，以暴力強壓民意只會讓衝突局勢更加混亂，對於香港的未來毫無助益等語。

時力也指出，堅決反對「12/18立法院停開」，應當讓立法院可以繼續開會、儘速處理「港澳條例」，將對港的援助法制化。

對此李俊俋說，停會的提案與要通過什麼案子、不通過什麼案子，一點關係都沒有，這是各別議案，而且目前立法院長蘇嘉全也還沒召開協商，待協商後，一切按照程序來處理。

民進黨團立法院黨團11月8日提出立法院於12月18日起停會的提案，立法院會進行處理，經表決後，全案逕付二讀，未來將由蘇嘉全召集協商，討論何時停會。（編輯：蘇志宗）1081118