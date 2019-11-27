影射密會宋楚瑜 蔡總統：很久沒見到他

（中央社記者楊淑閔台北27日電）媒體報導親民黨總統參選人宋楚瑜9月密會總統蔡英文，影射將密商結盟擠下國民黨總統參選人韓國瑜。蔡總統今天表示，（跟宋楚瑜）很久沒見面，更不會去討論選舉的事情。

「周刊王」報導，有美僑俱樂部會員目擊宋楚瑜與蔡英文9月份在美僑俱樂部密會，時間是宋楚瑜宣布投入大選前夕，引發外界聯想。

蔡總統今天出席「108年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」後接受聯訪，媒體詢問此項報導，她回答：「沒有」，沒有在9月跟宋楚瑜見面，「事實上我已經很久很長的一段時間沒見到他（宋楚瑜）了，更不會去跟他（宋楚瑜）討論總統選舉的事情。」

媒體也詢問自稱中國間諜的王立強案，國民黨呼籲儘速查明一事。蔡總統說，已講過現在全案進入調查跟偵查階段，就讓執法單位去調查，把所有事情釐清，把真相都發掘出來，到那個時候對這個事情就會有比較客觀的看法，後續怎麼處理，等偵查到一個程度再說。

對於中國大陸國台辦針對王立強案質疑是民進黨進行政治操作，謀取不正當的選舉私利，蔡總統反問：「奇怪了，國台辦怎麼這麼清楚？」又說，這是一個嚴肅的國安事件，不希望這個過程當中有被過度的政治化。

她說：「我們是民主法治國家，我們覺得有必要發動偵查或者是調查的話，我們也有法律的程序跟法律的規定必須要遵循，所以這是一個法治國家、民主國家一個必要的作為。」

另外，對於韓國瑜昨天在台東傾聽之旅時指「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」，蔡總統說，選舉過程中，選民會觀察候選人的言行，選總統不需要選到這樣的程度、用這樣的詞彙語言，「我想大多數的台灣人都沒辦法理解這個幽默」，會讓人覺得韓是不是企圖迴避一些正在被別人檢驗的事。（編輯：陳清芳）1081127