呂秀蓮演講 盼台韓攜手促進恢復邦交正常化

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）前副總統呂秀蓮28日晚間在漢江汝矣島韓國國會園區內的國會議員會館發表增進台韓實質關係為主軸專題演講，期盼台韓人民共同攜手促進恢復邦交正常化，博得與會聽眾一致好評。

呂秀蓮應韓國媒體Media Watch之邀在以「台韓關係的過去與未來」為主題的演講中，從台韓民族的發展史、獨立運動與民主化、台灣與韓國的「軟實力」（soft power）與「巧實力」（smart power）、台灣與韓國面臨的危機與克服等細節發表意見。

最後，呂秀蓮向現場聽眾表示，Media Watch代表顧問邊熙宰今年8月23日在首爾光化門廣場旁駐韓國台北代表部大樓正門小廣場上舉辦「我們支持韓台恢復建交」的記者會及聚會，發動了敦促韓國和中華民國「重續前緣」的行動。

因此，呂秀蓮說，希望能與支持台灣的韓國民間團體，共同攜手促進台韓兩國恢復邦交正常化。

呂秀蓮說，誠摯呼籲雙方朝野認真思考正常化韓台關係。在此之前，建議韓國國會制定「韓台關係法」，並且思考「和平中立」的戰略意義，如果韓台關係正常化，共同推動「東亞和平中立聯盟」，兩國將成為東亞地區安定和平的關鍵，將為世界創造更多民主成功與良善的力量。

她主張台、韓、日、菲等國若共同組織「東亞和平中立聯盟」，則必定可於列強勢力的干擾中，完成東亞國家的永續發展。

專題演講後，呂秀蓮和前MBC駐北京特派員朴相厚、落星垈經濟研究所研究員李宇衍、前首爾大學客座研究員鄭安基進行問答，探討台韓關係發展前景。

呂秀蓮在首爾韓國國會議員會館大會議廳，向Media Watch代表顧問邊熙宰頒贈寫有「韓台友誼耀東亞」的感謝牌。

韓國21世紀社會經濟研究院院長、大韓遊艇協會會長柳晙相今晚在漢江畔遊艇俱樂部設宴款待呂秀蓮，並邀請了南韓保守右傾龍頭大佬「朝鮮日報」前總編輯、現CHOGABJE.COM代表趙甲濟、韓國自由總聯盟中央會長金景梓、水原華僑協會會長戚明運等近百人。

邊熙宰也在首爾漢江畔韓國遊艇俱樂部向呂秀蓮贈送仿古「百濟金質冠飾」紀念品，場面溫馨。（編輯：徐崇哲）1081129