反併吞法與反滲透法較勁 綠委：恐有違憲之虞

（中央社記者王揚宇台北29日電）強化國家安全，民進黨立法院黨團提出反滲透法草案，國民黨團則提出反併吞中華民國法草案。比較2案，除防範對象定義等有差異，民進黨團也質疑，反併吞法草案中規定追究總統刑事責任的條文，恐有違憲之虞。

民進黨立法院黨團25日公布反滲透法草案，共有12條條文，明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金或影響選舉罷免、公投行為，違者可處5年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金等。全案今天在立法院會處理時無異議，順利逕付二讀。

國民黨立法院黨團則於今天公布反併吞中華民國法草案，共有15條條文。草案規定，通謀敵對組織或敵對組織成員，意圖消滅、併吞、取代中華民國，處死刑或無期徒刑等。

反併吞中華民國法草案也規定，任何人不得為敵對組織或敵對組織成員資助、主持、操縱、指揮或發展組織，或洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密的文書等，明知為敵對組織或敵對組織成員，違者可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

比較反滲透法草案與反併吞中華民國法草案，2案均在第2條提到防範對象，但名稱與定義有所不同。

反滲透法草案規定，防範的「境外敵對勢力」是指與我國交戰或武力對峙的國家或團體；主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同。至於「滲透來源」則有3款定義，包括境外敵對勢力的政府及所屬組織、機構或其派遣之人；境外敵對勢力之政黨或其他訴求政治目的之組織、團體或其派遣之人等。

反併吞中華民國法草案則規定，防範的「敵對組織」是指中華民國境內外，主張以武力消滅中華民國，或意圖危害或干涉中華民國主權之國家、政權、團體，及上述團體所設立、監督管理或實質控制之各類組織、機構、團體，經政府公告者。至於「敵對組織成員」的定義，指的是敵對組織所屬機構或其派遣之人。

反併吞中華民國法草案第3條規定，「公務員發表關於破壞國體、竊據國土、以非法之方法變更國憲或其他涉及消滅、併吞、取代中華民國之言論者，處1年以上，7年以下有期徒刑。公務員發表言論，足使他人誤認國號變更者，處5年以下有期徒刑。中華民國總統犯前2項之罪者，應予追究刑事責任。」

對此，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，這很明顯是要法辦總統蔡英文的「中華民國台灣」，為了法辦蔡總統，連總統的刑事豁免權也直接取消了。

管碧玲也說，民進黨團版本完全沒有去侵犯到言論自由，也沒有綠色恐怖的問題，規範的犯罪態樣只有政治獻金、遊說、助選、不實訊息及干擾集會遊行與社會秩序者等。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋則認為，根據憲法第52條條文規定，「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，因此反併吞中華民國法草案第3條條文，恐有違憲之虞。此外，民進黨團的版本是除了國安五法外，為了防止民主機制被敵對勢力滲透，所建立起的民主機制防護網。

不過，在反併吞中華民國法草案第3條的立法說明指出，這條的犯罪主體為公務員，而非一般民眾等；這條為刑法內亂罪的特別規定，總統犯本條之罪，應予追究刑事責任。（編輯：蘇龍麒）1081129