蘇起指破壞兩岸關係 蔡辦：關鍵是專制中國

台北論壇基金會董事長蘇起（前左2）、前行政院長江宜樺（前右2）30日在高雄出席「全方位視角下的兩岸－民生財經、海洋環境、國際政治」學術研討會，與學者多面向探討當前兩岸關係變局。中央社記者程啟峰高雄攝 108年11月30日

（中央社記者程啟峰、溫貴香高雄30日電）前國安會秘書長蘇起今天表示，兩岸關係原是好的，總統蔡英文炒作2020大選選情把兩岸問題搞大，破壞互信，再說她要來守護主權，令人擔心兩岸關係選後回不去。

總統蔡英文競選連任全國競選總部發言人阮昭雄則回應，只要對當前國際情勢有基本認識，都會知道無論兩岸或是區域間，國際上咸認造成不安定因素的，從來不是民主的台灣，而是專制的中國。

阮昭雄說，今年初習近平提出的一國兩制台灣方案，證明蘇起自詡發明的「九二共識」不但無助於兩岸關係的真正改善，相反的，更幾乎把台灣五花大綁於一個中國的框架中，把國家還有所有人的未來推向香港的境地。所幸民進黨執政，讓台灣重新回到國際舞台，並且在印太區域中逐漸扮演不可或缺的角色。

阮昭雄表示，蘇起就像某家曾經把地溝油賣給消費者的廠商，以為換上新品牌，順便抹黑合格廠家就可以欺騙消費者，真是小看了台灣人。

「全方位視角下的兩岸-民生財經、海洋環境、國際政治」學術研討會上午在高雄舉行，蘇起與學者齊聚一堂多面向探討當前兩岸關係變局。

蘇起說，以前台灣選總統，美國智庫不會講那麼多話，美國國會議員也不會有那麼多動作，但現在慢慢都出來了。他認為，美方此舉是為美國自己與中國的競爭，包括日本、韓國都不希望跟中國決裂，「現在跟中國決裂的恐怕只有台灣，所以美國捨不得放棄台灣這一枚棋子。」

蘇起擔心台灣2300萬人民因此被拖到這場美中競爭的漩渦裡，「這對我們來說非常危險，也很不值得」，台灣應尋求自保之道，不要捲入，台灣百姓也應要更聰明一點。

蘇起並形容兩岸關係好比一個鍋子，這個鍋子原本沒有什麼裂縫，但蔡總統現看似在修補鍋子，但私底下卻把裂痕鑿得更大然後再來補，「但這根本修不好，我認為兩岸關係已經回不去了」。

至於共諜案是否會影響國民黨總統參選人韓國瑜選情，蘇起認為，台灣百姓對選舉已很有經驗，這種事情有可能被糊弄一陣子，但終究會被看穿的。（編輯：謝雅竹）1081130