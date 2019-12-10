設置國家人權委員會 監察院：責無旁貸

（中央社記者游凱翔台北10日電）立法院會今天三讀通過，監察院下設置國家人權委員會。監察院表示，法案公布後將按預訂時程積極籌設國家人權委員會，使台灣在人權促進與保障上邁入新的里程碑，對此責無旁貸。

立法院會上午三讀通過監察院國家人權委員會組織法，監察院下設國家人權委員會，由監察院長擔任主任委員，讓監察院推動善治及人權保障的功能將更完整。

監察院發布新聞稿表示，監察院一直積極扮演人權保護角色，自第5屆監察委員民國103年8月就職以來，截至108年10月，共處理7萬6579件人民書狀，並完成1435件調查案。調查案中，半數以上達839案涉及人權議題，其中經監察院糾正者達304案、彈劾48案、糾舉1案。

此外，監察院也指出，每年均將監察委員擇選的人權案件，收錄編印成監察院人權工作實錄，以喚起各界對人權議題重視，並了解監察院對人權保障的作為，例如江國慶、鄭性澤、鹿窟地區等平反及八仙塵爆等案件。

監察院說，監察院將透過國家人權委員會的運作，積極處理人權侵害案件，建構更完整的人權保護網絡，並在法案公布後按預訂時程積極籌設國家人權委員會，使台灣在人權促進與保障上邁入新的里程碑，對此責無旁貸。（編輯：楊凱翔）1081210