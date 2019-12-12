副總統盼透過與各國人權團體合作 深化實質關係

（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統陳建仁今天接見第14屆亞洲民主人權獎得獎組織表示，期待進一步提升亞洲地區其他社會對民主人權的重視，也期望透過台灣與各國人權倡議團體及人士的合作，持續深化國際夥伴與台灣的實質關係。

副總統陳建仁上午接見第14屆亞洲民主人權獎得獎組織「人民外交培訓計畫」（Diplomacy Training Program，DTP）受獎代表派翠克•厄爾（Patrick Earle）執行長一行，肯定「人民外交培訓計畫」在促進人權普及上的努力。

副總統以英文致詞時表示，今年「亞洲民主人權獎」得主「人民外交培訓計畫」，是由諾貝爾和平獎得主、東帝汶前總統何塞•拉莫斯•奧爾塔（Jose Ramos- Horta）以及榮譽教授加思•納特姆（Garth Nettheim）共同創立於澳洲，長期積極透過培訓計畫提升亞太、中東和北非地區人權倡議人士的能力、知識及技能，同時協助人權捍衛者建立支持網絡，近而促進亞太地區人權普及，並賦予民間社會更多的動力。

副總統表示，1990年以來，「人民外交培訓計畫」已培訓60多國、3000多名人權捍衛者，並在25個國家推動亞太非政府組織領導人的年度區域培訓計畫，關注議題含括身障、原住民、婦女賦權、性別多元化、反酷刑、反貧困、反政治迫害等。

副總統說，希望今年獲獎能鼓舞所有捍衛人權的鬥士，呼籲各國政府加緊腳步提升人權意識，使弱勢族群得到公平、公正的待遇，打造一個尊重人權、人性與包容的多元社會。

副總統進一步指出，「美國國家民主基金會」執行長葛胥曼（Carl Gershman）長期關注台灣民主發展，「台灣民主基金會」2003年創立時也扮演了重要推手，今天台灣能在促進印太地區民主自由作出若干貢獻，要感謝「美國國家民主基金會」在葛胥曼執行長領導下提供建言、經驗及支持。

副總統指出，葛胥曼執行長是台灣誠摯的友人，長期協助我們共同在亞洲帶動民主發展，致力增進台美互信友好，這次獲總統頒贈「大綬景星勳章」，表彰其對協助建立台美民主價值同盟的卓越貢獻，他也表達祝賀。

副總統強調，台灣多年以來，致力於打破族群、性別與階級等方面無形的桎梏與藩籬。如今台灣社會已經逐步展現出更多元、更開放、更包容等高度開發國家的特徵。

他期待透過這個獎項的頒發，進一步提升亞洲地區其他社會對民主人權的重視，也期望透過台灣與各國人權倡議團體及人士的合作，持續深化國際夥伴與台灣的實質關係。（編輯：黃國倫）1081212