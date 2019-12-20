韓國瑜新競選歌等一個人 盼成挺韓遊行歡樂頌

（中央社記者程啟峰高雄20日電）國民黨總統候選人韓國瑜第2首競選歌曲「等一個人」今天發表，立委許淑華說，這首歌詮釋韓的庶民形象，歡樂又陽光，符合明天挺韓遊行主軸，希望成為遊行的歡樂頌。

許淑華上午在韓國瑜全國競選總部發表第2首韓國瑜競選歌曲「等一個人」，並播放90秒的簡易版「等一個人」MV。

許淑華表示，這首歌曲非常陽光並具有正能量，詮釋韓國瑜的庶民形象，也道出台灣人各行各業的無奈，韓國瑜深入各族群及階層，苦民所苦；完整版裡有大合唱及彩蛋，帶出韓國瑜這一年來「路平」等高雄市長任內的政績，這部分今天沒有公開，將擇日再公開。

被視為挺韓遊行的「1221南方崛起、高雄光榮週年慶大遊行」明天將在高雄登場，許淑華同時宣導參加明天遊行的注意事項，強調這是一場高尚、歡樂又陽光的遊行，呼籲有心人士不要進行政治操作。

許淑華進一步表示，「等一個人」內容及氛圍與明天這場遊行很搭，呼籲大家回去練唱、「惡補」一下，成為明天挺韓遊行的歡樂頌；不管遊行人數多寡，一起手牽手邊走邊唱這首歌，共同營造一場溫馨又歡樂的遊行。

她說，明天遊行除起點及終點外，沿途另設有3個救護站，警方也做好萬全準備，呼籲大家共同配合，一起維護遊行的安全。

她表示，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前新北市長朱立倫等人明天也會南下共襄盛舉，共同見證高雄榮耀的一刻。

她指出，不希望明天的遊行成為中央與地方的政治角力、權責的推卸；遊行若有零星衝突，不應政治化、過度放大、互相指責及政治操作，這些都是沒必要的。（編輯：唐聲揚）1081220