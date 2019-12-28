韓國瑜脫下H夾克100萬賣出 公益所得逾千萬

國民黨總統候選人韓國瑜（右）28日在台北南港展覽館出席「鋼鐵H夾克–2020鋼鐵愛心拍賣會」，來自高雄的謝小姐（左）以新台幣100萬元標得韓國瑜身上所穿外套，韓國瑜也親自幫她穿上。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日

（中央社記者余祥台北28日電）國民黨候選人韓國瑜今天出席鋼鐵H夾克愛心拍賣會，親自拍賣最後的4件夾克，在主持人慫恿下，最後韓國瑜脫下身上的「原味」外套義賣，由一名來自高雄的民眾以100萬元標下。

韓國瑜競選辦公室表示，這場慈善公益拍賣會義賣所得總額達1079萬7500元，將全數捐贈給公益團體。

韓國瑜今天出席「鋼鐵H夾克愛心拍賣」大會，他會後表示，他的勞退政策是3萬元薪資以下的勞動階層自提3%、約900元左右，政府也對提3%，政府一年大概花1萬800元，勞工對出1萬800元，雇主出6%幫助所有勞工做退休準備。

至於日前提出庶民經濟工程的實質內容，韓國瑜表示，很多廣大庶民包括批發、零售、物流、餐飲業等，希望提升自己，但受限於資源不夠，政府成立庶民顧問輔導團幫助他們。

韓國瑜日前穿著「鋼鐵H夾克」亮相後受到熱議，韓陣營特別準備1000件在南港展覽館義賣，外加20件韓國瑜簽名版開放競標，不少韓粉昨天晚上就開始「夜排」。

今天舉行的競標拍賣由國民黨立委許淑華主持，韓國瑜到場前共賣出16件夾克，每件都喊破20萬元，當中代表韓國瑜競選總統號次的編號「2」最受歡迎、喊到54萬元；韓國瑜到場後親自拍賣4件夾克，每件起標價也從5200元直接提高到10萬元起標。

韓國瑜親自叫賣編號「20-17」、「20-18」、「20-19」、「20-20」4件夾克，他自我推銷說，2020年是競選總統年，這件編號別具意義，最後喊出全場最高價80萬元，4件外套得標價依序為53萬元、50萬元、62萬元、80萬元，個別捐給不同弱勢團體。（編輯：林淑媛）1081228

「鋼鐵H夾克–2020鋼鐵愛心拍賣會」28日在台北南港展覽館舉行，吸引大批熱情民眾到場響應，熱烈歡迎國民黨總統候選人韓國瑜到來，現場競標相當踴躍。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日

國民黨總統候選人韓國瑜（後中）28日在台北南港展覽館出席「鋼鐵H夾克–2020鋼鐵愛心拍賣會」，受到民眾熱情歡迎。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日